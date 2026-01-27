Jason Momoa und Dave Bautista lassen es auf Hawaii krachen. Die testosteronlastige Action-Komödie „The Wrecking Crew“ weckt angenehme Erinnerungen an die 80er und 90er Jahre.

Dave Bautista (links) und Jason Momoa in einer Szene der Buddy-Komödie „The Wrecking Crew“, die bei Prime Video zu sehen ist. (Start 28.1.)

London - In den 80er Jahren zählte die Buddy-Komödie zu den populärsten Filmgenres. Zwei gegensätzliche Helden, die eher widerwillig zusammenarbeiten, müssen einen Fall lösen – und hinterlassen dabei meist reichlich Kollateralschäden, während sie lockere Sprüche klopfen. Eddie Murphy und Nick Nolte in „Nur 48 Stunden“, Mel Gibson und Danny Glover in „Lethal Weapon“ oder Will Smith und Martin Lawrence in „Bad Boys“ zählen zu den bekanntesten Vertretern.

Nachdem das Genre zuletzt etwas weniger präsent war, sorgen Jason Momoa und Dave Bautista mit „The Wrecking Crew“ für ein Comeback der Buddy-Komödie. Der Film von Regisseur Angel Manuel Soto („Blue Beetle“) ist jetzt (28. Januar) beim Amazon-Streamingdienst Prime Video im Programm.

Momoa und Bautista als Halbbrüder

Die muskulösen Action- und Comicfilm-Stars Momoa („Dune“, „Fast X“) und Bautista („James Bond 007 - Spectre“, „Guardians Of The Galaxy“) spielen die entfremdeten Halbbrüder Jonny und James. Als ihr Vater Walter (Brian Keaulana) bei einem Autounfall mit Fahrerflucht ums Leben kommt, ermitteln die beiden auf eigene Faust. Denn Walter war Privatdetektiv und arbeitete offenbar an einem gefährlichen Fall.

Jonny (Momoa) ist ein Biker, der dem Alkohol sehr zugetan ist. Wegen eines Traumas hat er seiner Heimat Hawaii vor vielen Jahren den Rücken gekehrt. Jetzt arbeitet er als Polizist in Oklahoma. Sein älterer Bruder James (Bautista) ist in der Navy. Beide hatten zu ihrem gemeinsamen Vater, der die Mutter des einen für die Mutter des anderen verließ, kein gutes Verhältnis.

Ein Besuch von den Yakuza

Die Brüder hatten seit langem keinen Kontakt mehr. Jonny will eigentlich gar nicht zur Beerdigung kommen, doch bevor er überhaupt von seiner Schwägerin über den Todesfall informiert wird, suchen ihn einige äußerst gereizte Yakuza, Mitglieder von Japans berüchtigtem Verbrechersyndikat, zu Hause auf. Mit der Schlagfertigkeit des halb nackten Jonny haben sie allerdings nicht gerechnet.

Offenbar hatte Walter kurz vor seinem Tod ein Päckchen mit heiklem Inhalt an Jonny geschickt, das die Gangster nun unbedingt haben wollen. Auf ihrer Spurensuche auf Hawaii treffen Walters Söhne auf weitere unfreundliche Gestalten - und auf den unsympathischen Mäzen Robichaux (Claes Bang).

Morena Baccarin („Deadpool“) spielt Jonnys resolute Freundin Valentina, Jacob Batalaon („Spider-Man: Far From Home“) den Tech-Nerd Pika. Komplettiert wird die stimmige Besetzung durch Kultkomiker Stephen Root („Alles Routine“) als gereizter, resignierter Polizei-Ermittler und Temuera Morrison - bekannt als Jango und Boba Fett in mehreren „Star Wars“-Filmen und der Serie „The Mandalorian“ - in der Rolle eines Familienfreundes und Politikers.

Lockere Sprüche, krachende Action

„The Wrecking Crew“ hat alles, was eine Buddy-Komödie braucht: treffsichere Sprüche, originell choreografierte Nahkämpfe, viel Situationskomik und krachende Actionszenen. Besonders gelungen ist eine Szene, in der James, Jonny, Valentina und Pika in einem Minivan erst von Berufskillern auf Motorrädern und dann von Schützen in einem Helikopter attackiert werden, während sie auf dem Highway durch regen Verkehr navigieren.

Die beiden Stars Jason Momoa (46) und Dave Bautista (57) haben sichtbar Spaß vor der Kamera und harmonieren in diesem unterhaltsamen Actionfilm bestens miteinander. Mit den großen Klassikern kann der Film zwar nicht mithalten. Als kurzweiliges TV-Vergnügen für einen Sofaabend eignet sich „The Wrecking Crew“ jedoch hervorragend. Fortsetzung erwünscht.