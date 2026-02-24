Die Kultserie „Akte X“ mit den FBI-Agenten Mulder und Scully hat weltweit eine treue Fangemeinde. Für eine geplante Neuauflage ist nun die erste Hauptdarstellerin gefunden.

Los Angeles - Für die geplante Neuauflage der Kultserie „Akte X“ ist eine Hauptdarstellerin gefunden worden. Die US-Amerikanerin Danielle Deadwyler (43, „The Piano Lesson“, „The Woman in the Yard“) wird die eine Hälfte des FBI-Agentenduos spielen, teilten die Produzenten mit. Über die Besetzung der weiteren Hauptrolle wurde noch nichts bekannt. In der Original-Serie verkörperten David Duchovny und Gillian Anderson die Agenten Fox Mulder und Dana Scully.

Mit Ryan Coogler (39, „Blood & Sinners“, „Black Panther“) ist auch ein prominenter Regisseur an Bord. Der Streamingdienst Hulu hat eine Pilotfolge für die Science-Fiction-Serie bestellt. Coogler fungiert auch als Produzent und Autor. Ihm steht Showrunnerin Jennifer Yale zur Seite. Zum Inhalt heißt es, dass zwei hochdekorierte aber grundverschiedene FBI-Agenten gemeinsam Fälle mit mysteriösen Phänomenen aufklären sollen.

„Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI“ wurde ab 1993 in neun Staffeln ausgestrahlt und pausierte danach 13 Jahre lang im Fernsehen. Nach einer sechsteiligen Comeback-Staffel 2016 gab es 2018 eine weitere Fortsetzung.

Coogler inszenierte zuletzt den Blockbuster „Blood & Sinners“. Das musikalische Vampir-Südstaatendrama ist mit 16 Gewinnchancen in diesem Jahr der große Oscar-Favorit.