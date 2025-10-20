Es ist ihr emotionalster Beitrag auf Instagram: Die Dessauer Schlagersängerin Annemarie Eilfeld erlitt vor einigen Jahren eine Fehlgeburt. Nun spricht sie offen über die schwierigste Zeit in ihrem Leben.

Normalerweise kennt man Schlagersängerin Annemarie Eilfeld mit einem Lächeln auf den Lippen. Auf Instagram teilte sie nun einen sehr emotionalen Beitrag.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR. – Bereits seit August 2022 ist Sängerin Annemarie Eilfeld Mutter. Wie die Dessauerin auf Instagram nun mitteilte, war sie im Jahr 2023 erneut schwanger – jedoch erblickt ihr Baby nie das Licht der Welt.

Annemarie Eilfeld: Emotionales Video über Fehlgeburt auf Instagram

Am Sonntag teilte Eilfeld den sehr persönlichen Beitrag auf Instagram. "Lange habe ich darüber geschwiegen, habe mich geschämt und teilweise sogar schuldig gefühlt", beginnt Eilfeld ihren bewegenden Post.

"Ich dachte, wenn ich es tief in meinem Herzen verstecke, würde der Schmerz irgendwann verblassen. Doch er ist geblieben. Leiser – aber immer noch da. Nach über zwei Jahren", so Eilfeld weiter.

Mit diesen Worten macht die aus Sachsen-Anhalt stammende Schlagersängerin ihre Fehlgeburt öffentlich. Begleitet wird der Text von einem Video, das intime und sehr emotionale Momente zeigt: den positiven Schwangerschaftstest, ein Ultraschallbild, eine brennende Kerze im Wald – und schließlich Bilder, auf denen man sieht, wie ihr das Blut an den Beinen hinunterläuft.

"Oft frage ich mich, wer du geworden wärst. Wie deine Stimme heute geklungen hätte. Wie dein Blick die Welt gesehen hätte“, schreibt sie weiter.

Ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Elian war Annemarie Eilfeld mit ihrem zweiten Kind schwanger. Im Mai 2024 hätte das Baby zur Welt kommen sollen. Doch die Musikerin erlitt eine Fehlgeburt.

Annemarie Eilfeld über Fehlgeburt: "Heute möchte ich dich sichtbar machen"

"Manchmal tragen wir unsere Trauer unsichtbar, weil wir glauben, sie allein ertragen zu müssen. Heute möchte ich dich sichtbar machen – wenn auch nur in Worten", heißt es in dem Beitrag weiter. Abschließend schreibt sie: "Du wirst für immer ein Teil von mir und uns sein."

Mit "uns" meint sie auch ihren Partner Tim Sandt. Das Paar lernte sich 2017 auf Mallorca kennen. Drei Jahre später nahmen beide gemeinsam an der fünften Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" teil. 2022 folgte die Verlobung und die Geburt ihres Sohnes Elian.

Unter ihrem Beitrag sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen und Worte des Mitgefühls. "Mein herzliches Beileid nachträglich. Ich wünsche euch, dass der Schmerz verblasst", kommentiert eine Followerin.

"Ganz viel Kraft für euch", schreibt eine andere. Eine Nutzerin fasst zusammen: "Unser tiefstes Mitgefühl für euch. Den Schmerz kann euch keiner abnehmen."