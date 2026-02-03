Annika Lau berichtete im MDR‑„Riverboat“ von ihren ungewöhnlichsten Interviewmomenten mit Hollywood‑Stars. Besonders Adam Sandler und ein britischer Schauspieler sorgten für skurrile Situationen.

Leipzig. - Hinter den Kulissen der Film-Welt läuft nicht immer alles nach Plan. Das musste auch Moderatorin Annika Lau bereits erfahren.

In der "Riverboat"-Sendung vom Freitag plauderte sie über ihre lustigste Interview-Panne und verriet, mit welchem bekannten und internationalen Schauspieler sie gar nicht auf einer Wellenlänge war.

Annika Lau: Skurriler Interview-Moment mit Adam Sandler und Jennifer Aniston

Für die Sendung "Gala" hat die Moderatorin natürlich bereits zahlreiche Prominente getroffen. Darunter waren auch Adam Sandler und Jennifer Aniston, wie sich Lau bei "Riverboat" erinnerte. Sie habe damals genau sechs Minuten Zeit gehabt, um das Interview mit den beiden Stars zu führen, erzählte sie. Doch Adam Sandler ging lieber zur Toilette, anstatt mit ihr über seinen neusten Kinofilm zu reden.

"Ach wie schön", habe sie sich gedacht, "dann habe ich ja extra Zeit." In Sandlers "Pullerpause" stellte Lau laut eigenen Angaben der Hollywood-Schauspielerin Aniston all die persönlichen Fragen, die sie immer schon einmal stellen wollte. Sie ging dabei davon aus, dass ihre sechs Minuten noch nicht begonnen hätten.

Doch dem war nicht so. Als Adam Sandler wieder in den Raum kam, war ihre feste Interviewzeit auch schon fast vorbei. "Und ganz RTL hat dieses Interview gesehen. Es ist mein persönlicher Albtraum gewesen", sagte sie rückblickend.

Annika Lau im "Riverboat": Dieser englische Schauspieler ist unsympathisch

Und apropos Albtraum: "Riverboat"-Moderator Joachim Llambi wollte natürlich noch mehr Anekdoten wissen. "Hattest du auch mal jemanden, wo du gedacht hast: So ein Arschloch?", fragte er Lau. So ganz beantworten wollte die Moderatorin diese Frage nicht. Doch Llambi und die anderen Gäste ließen nicht locker.

"Wir wollen es jetzt wissen", forderte Llambi die Moderatorin zur Wahrheit auf, nachdem sie weiter herumgedruckst hatte. Nach und nach setzte sie das Puzzle zusammen: Der Star sei Brite, Schauspieler und "sieht sehr gut aus". Diese Informationen reichten Kim Fisher aus; sie wusste sofort: Es ist Hugh Grant.

"Ich habe mich so auf ihn gefreut, weil ich finde ihn sagenhaft großartig", fasste Lau das Treffen zusammen. "Aber vielleicht können wir beide auch nichts dafür. Wir sind beide an unserer Humorschiene gescheitert." Es seien die schlimmsten sechs Minuten ihres Lebens gewesen.

Auf Llambis Nachbohren verriet sie noch genauer, was so schlimm daran gewesen ist: "Wenn du da sitzt, sind alle Kameras auf dich und dann antwortet er nur noch einsilbig."

Heute kann Annika Lau allerdings darüber schmunzeln. "Vielleicht hat er auch nur einen schlechten Tag gehabt."