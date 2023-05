München - Die Hochglanz-Serie „Babylon Berlin“ wird auch dieses Jahr auf dem „Tatort“-Sendeplatz sonntagabends in die neue Staffel starten. Die ARD kündigte am Mittwoch in München den Auftakt für den 1. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten an. Jeweils zwei Folgen werden dann am 3. und 4. Oktober gegen 22.00 Uhr zu sehen sein. Die vierte Staffel kann bereits ab dem 29. September in der Mediathek abgerufen werden. Die Staffeln eins bis drei werden einige Wochen vorher online gestellt.

Die vierte Staffel „Babylon Berlin“ beruht auf Volker Kutschers Roman „Goldstein“. „Zwölf neue Episoden versprechen ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren“, so die ARD-Mitteilung. „An ihrer Seite erleben wir grandiose Schaukämpfe in den Boxclubs der Unterwelt, schweißtreibende Tanzmarathons im Moka Efti und die Katakomben der Roten Burg, dem Polizeipräsidium, in dem alle Fäden zusammenlaufen.“