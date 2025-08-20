Der "ZDF-Fernsehgarten" steht am 24. August unter dem Motto "Discofox". Hierzu hat Moderatorin Andrea Kiewel wieder zahlreiche Musik-Acts eingeladen.

Diese Stars treten am 24. August im "ZDF-Fernsehgarten" auf

Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt am Sonntag, dem 24. August, wieder zahlreiche Gäste im "ZDF-Fernsehgarten".

Mainz. – Am Sonntag, dem 24. August, begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel (60) wieder allerhand Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" auf dem Mainzer Lerchenberg. Dieses Mal läuft die beliebte Schlagershow, die es bereits seit 1986 im deutschen Fernsehen gibt, unter dem Motto "Discofox".

Anna-Carina Woitschack tritt im "ZDF-Fernsehgarten" auf

Mit dabei wird auch die gebürtige Helmstedterin Anna-Carina Woitschack sein. Die Sängerin wurde 1992 in Niedersachsen geboren und begann ihre Karriere 2011 in der achten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar".

Anna-Carina Woitschack tritt nicht das erste Mal im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Foto: Imago/Star-Media)

Dass sie es nicht ins Finale schaffte, tat ihrem musikalischen Werdegang keinen Abbruch. Inzwischen hat sie acht Alben veröffentlicht und ist fester Bestandteil der Schlagerwelt.

Die Amigos treten am Mainzer Lerchenberg auf

Die Amigos wurden 1970 von Bernd Ulrich, seinem Bruder Karl-Heinz Ulrich, Rudi Lang und Günther Zimmer gegründet. Zu Beginn ihrer Karriere trat die Gruppe hauptsächlich auf Veranstaltungen in Dörfern und Städten auf.

Die Amigos sind ebenfalls am 24. August bei Andrea Kiewel zu Gast. (Foto: Imago/Future Image)

Einen Karriereschub gab es 1986, als ein Kölner Unternehmer ihnen die Aufnahme ihrer ersten CD ermöglichte. 2006 gewannen die Amigos in Achims Hitparade den Titel "Musikantenkönig".

Weiter aufwärts ging es im Folgejahr. Beim Echo 2007 waren sie in der Kategorie Schlager nominiert, konnten sich am Ende aber nicht gegen Andrea Berg durchsetzen.

Das sind die Gäste im "ZDF-Fernsehgarten" am 24. August 2025

Guiness-Buch der Rekorde nimmt "ZDF-Fernsehgarten" auf

Seit 2000 moderiert "Kiwi", wie Moderatorin Andrea Kiewel gern genannt wird, die Show. 2014 wurde der "ZDF-Fernsehgarten" sogar in das Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen: als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow.

Am 15. Juni 2025 sollte im Fernsehgarten eigentlich Kiewels 25-jähriges Jubiläum laufen. Allerdings fiel die 60-Jährige ausgerechnet an diesem Tag aus. Die in Tel Aviv lebende Moderatorin konnte aufgrund des gesperrten Luftraums nicht nach Mainz fliegen.

Die Sendung läuft am Sonntag, 24. August, um 12 Uhr im ZDF. Über die Mediathek lassen sich auch vergangene Aufzeichnungen abrufen.