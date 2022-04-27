Seit 2013 begeistert „Bares für Rares“ Millionen Zuschauer im ZDF und überrascht immer wieder mit skurrilen Exponaten. In der langen Geschichte der Sendung gab es zahlreiche Kuriositäten. Wir stellen die verrücktesten Fakten rund um die Show vor.

Magdeburg/Halle (Saale). – Antiquitäten, verrückte Exponate, ein sympathischer Moderator, Händler im Wettstreit - das scheint das Erfolgsgeheimnis der ZDF-Trödelsendung "Bares für Rares" zu sein.

Seit 2013 führt Horst Lichter durch die Sendung, bei der die Teilnehmer die Möglichkeit haben, mitgebrachte Antiquitäten von Experten schätzen zu lassen und sie im Anschluss möglichst gewinnbringend an den meistbietenden Händler zu verkaufen. Mittlerweile wurden über 2.000 Folgen der Sendung produziert.

Diese kuriosen Fakten rund um die Sendungen kennen Sie bestimmt noch nicht:

„Bares für Rares“: Manager warnte Horst Lichter vor Teilnahme

Obwohl er heute als das Aushängeschild von „Bares für Rares“ gilt, wäre Horst Lichter fast nicht bei der Sendung gelandet – zumindest, wenn es nach seinem Management gegangen wäre. In der „NDR Talkrunde“ berichtete Lichter einst, dass sein Manager ihm von der Show abgeraten habe.

Er sei Koch und kein „Trödelonkel“, soll sein Manager damals zu ihm gesagt haben. Lichter ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken – der Erfolg der Sendung sollte ihm Recht geben.

Die Sendung will er übrigens noch eine Weile weitermachen, wie er zuletzt verriet: "Solange ich Spaß daran habe', antwortete er auf eine entsprechende Frage. "Nur spätestens als Rentner will ich nicht mehr vor der Kamera herumspringen. Ein bisschen Luft ist also noch."

„Handstand-Lucki“, „80-Euro-Waldi“ und Co.: Händler machen die Sendung aus

Neben Lichter besteht auch die Händlerriege bei „Bares für Rares“ aus echten Charakterköpfen. Einer davon ist Ludwig Hofmaier, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Handstand-Lucki“. Der Antiquitätenhändler war früher Turner und bekam seinen Kosenamen aufgrund eines sportlichen Erfolgs:

Innerhalb von drei Monaten legte er im Jahr 1967 die rund 1.070 Kilometer lange Strecke von Regensburg bis Rom nur auf seinen Händen zurück. Seit 2020 ist er jedoch nicht mehr Teil der Sendung.

Die Geschichte hinter dem Spitznamen von Walter Lehnertz ist hingegen eher profaner Natur: Die Bezeichnung „80-Euro-Waldi“ habe sich irgendwann durchgesetzt, nachdem er bei seinem ersten Deal einen Betrag von 80 Euro geboten hatte. Das 80-Euro-Startgebot wurde irgendwann zu einer Art Running Gag in der Sendung, der Waldi zu seinem Künstlernamen brachte.

Schon als Kind war Friedrich Häusser ein Fan von Antiquitäten. Er ist seit 2015 in der Sendung zu sehen. Was er dort kauft, dürfte besonders für Sachsen-Anhalter von Interesse sein. Denn als Inhaber von „Friedrich Häusser Antiquitäten & Kunsthandel“ betreibt er auch Läden in Wernigerode und Quedlinburg im Landkreis Harz.

Das höchste Gebot und der höchste Verkaufspreis bei „Bares für Rares“

Das bislang höchste Gebot für ein Exponat bei „Bares für Rares“ stammt von der Händlerin Susanne Steiger. In einer Sendung im Juli 2018 bot sie 90.000 Euro für ein Mercedes-Benz-Cabriolet vom Typ 190 SL. Der Deal kam am Ende jedoch nicht zustande, da der Verkäufer sein Gefährt nicht unter 95.000 Euro abgeben wollte.

Dafür hatte Steiger bei einer Folge im Mai 2019 mehr Glück: In der Sendung wurde ein goldenes Pektorale, ein Brustkreuz geistlicher Würdenträger, vorgestellt, das angeblich einen Holzsplitter vom Kreuz Jesu enthalten soll. Die durch ein päpstliches Siegel beglaubigte Kreuzreliquie wechselte für 42.000 Euro den Besitzer. Der Schätzwert lag bei etwa 60.000 bis 80.000 Euro.

Ein neuer Rekord wurde in der Sendung vom 31. Juli 2024 aufgestellt. Verkauft wurde ein roter Jaguar E Type Coupé aus dem Jahr 1968. Die Expertise lag zwischen 70.000 bis 80.000 Euro. Händler Julian Schmitz-Avila kaufte das Auto für 60.000 Euro.

Tops und Flops: Weitere Kuriositäten bei „Bares für Rares“

Das komplette Gegenteil erlebte ein Verkäufer in einer Folge im Januar 2018: Der Mann bot 1.100 Hefte der Science-Fiction-Serie „Perry Rhodan“ an, konnte damit aber keinen der Händler begeistern. Am Ende ging die Sammlung für zehn Euro an Julian Schmitz-Avila. Es gilt damit bislang als das niedrigste Gebot, das bisher zu einem Verkauf geführt hat.

Mehr Glück hatte hingegen das Zauberkünstler-Duo Ehrlich Brothers, das im Juli 2015 eine zu einem Herz gebogene Eisenbahnschiene feilbot. Obwohl der ursprüngliche Schätzwert nur 26 Euro betrug, schlug Händler Fabian Kahl am Ende für 8.000 Euro zu.

Raritäten bei "Bares für Rares: Vom Steiff-Bären bis zur Louis Vuitton Truhe

Bei „Bares für Rares“ wechselte im März 2016 aber auch eine echte Antiquität den Besitzer: In der Show wurde ein knapp 4.000 Jahre altes babylonisches Rollsiegel – das bisher älteste Exponat der Sendereihe – vorgestellt, für das Susanne Steiger am Ende für ihr Höchstgebot von 1.200 Euro den Zuschlag bekam.

Ein Ehepaar sorgte 2024 bei "Bares für Rares" für einen weiteren rekordverdächtigen Flop. Veronika und Ralf Ziegler aus Neu Zauche wollen in der ZDF-Show einen besonderen Kellerfund verkaufen: eine alte Truhe der Edelmarke Louis Vuitton. Bei dieser handelt es sich um ein Reiseutensil aus dem Jahr 1878.

Dem Kunsthistoriker und Experten Colmar Schulte-Goltz verrät Veronika, dass sie das Objekt vor ihrem Besuch noch gründlich gereinigt habe. Dabei entfernte sie auch das Leinen, das im Inneren angebracht war. "Weil das alles zerstört war, das war fleckig", so ihre Begründung. Wie sich herausstellte, war das ein fataler Fehler.

Mit dem Original-Stoff wäre die Truhe 16.000 Euro oder mehr wert gewesen. Am Ende erhält Julian Schmitz-Avila mit einem Gebot von 2.500 Euro den Zuschlag.

Mit einem hohen Händlerpreis ging Endrik Kamphausen nach Hause. Für einen Steiff-Teddybären wollte er 500 Euro haben, um einen finanziellen Engpass zu überbrücken. Händlerin Sandra Vanessa Schäfer erkannte den Wert des Bären und bot ganze 6.000 Euro dafür.

Ist „Bares für Rares“ echt oder fake?

Immer wieder gibt es Gerüchte, dass es bei „Bares für Rares“ nicht mit rechten Dingen zugeht. Das ZDF reagierte bereits Anfang 2018 auf die Vorwürfe und gab an, dass die in der Sendung gezeigten Verkäufe echt und nicht gescriptet seien.

Der Sender räumte jedoch ein, dass bei der Sendung auch bezahlte Statisten zum Einsatz kommen würden, die jedoch nicht direkt an den Verkäufen teilnehmen und eher als „Füllmaterial“ im Hintergrund agieren würden.

Auch Moderator Horst Lichter zeigte sich über die Vorwürfe schockiert: „Wenn irgendetwas einen großen Erfolg hat, wird sich nicht gefreut, sondern vermutet, dass da was nicht stimmen kann. […] Der Deutsche kann nicht erstmal genießen, ohne zu denken, da ist ein Haken dran. Das finde ich immer schade“, sagte er im Gespräch mit „Prisma.de“.

Unscheinbare Kleinigkeiten bei „Bares für Rares“

Oft sind es die Kleinigkeiten, die Zuschauer der Sendung „Bares für Rares“ besonders faszinieren. Beispielsweise die speziellen Spielfiguren, die Bernd aus Braunschweig für die Händler 2024 dabei hatte.

Dabei handelte es sich um kleine Kegelchen aus 750er Gold des Brettspielklassiker "Mensch ärgere dich nicht". Gefunden habe Bernd sie in einer Krimskrams-Schublade. Für sage und schreibe 3.500 Euro erhielt Händler Daniel den Zuschlag.

Oder die Geschichte von Martina und Reinhard Spillner, die 2021 in der Sendung einen Fingerhut der Prinzessin Hilda von Anhalt-Dessau entdeckten. Und die Dessauer fanden: „So ein historisches Stück aus Dessau, das muss wieder nach Dessau zurück." Deshalb steigerten sie bei einer Auktion von Waldi, der das Stück in der Sendung gekauft hatte. Am Ende waren sie glücklich - und die kleine Kostbarkeit landete im Museum für Stadtgeschichte.

„Bares für Rares“ auch international erfolgreich

Nach dem großen Erfolg im deutschen Fernsehen wurde das Konzept von „Bares für Rares“ inzwischen auch in anderen Ländern umgesetzt. Seit 2017 läuft in Frankreich die Adaption „Affaire conclue“ („Geschäft abgeschlossen“), unter dem Titel „Cash or Trash“ („Bargeld oder Ramsch“) wird die Idee hinter der Sendung seit 2019 auch im niederländischen Fernsehen gezeigt.

2019 startete auf ServusTV außerdem der Ableger „Bares für Rares Österreich“, auch in Großbritannien wird die Show seit 2020 als „The Bidding Room“ („Der Gebotsraum“) ausgestrahlt.