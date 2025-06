Mit fünf Preisen ist „Anora“ der erfolgreichste Film der diesjährigen Oscarverleihung gewesen - 111 Tage später (am 21. Juni) kommt der Film von Sean Baker mit Mikey Madison (26) in der Hauptrolle nun ins Flatrate-Programm beim Streamingdienst Wow von Sky.

In der Tragikomödie „Anora“ verliebt sich eine gleichnamige russisch-amerikanische Sexarbeiterin aus Brooklyn in den Sohn eines russischen Oligarchen.

Die spontane Eheschließung der beiden ist Ivans Familie jedoch alles andere als recht. „Für Anora und ihren Liebhaber entfaltet sich ein spannungsgeladenes Spiel zwischen Intrigen und Machtkämpfen“, beschreibt es Sky.

2024 hatte Christopher Nolans „Oppenheimer“ (derzeit bei Prime Video in der Flatrate) den Oscar für den besten Film gewonnen, 2023 der Fantasy-Actionfilm „Everything Everywhere All At Once“ (Joyn).

Im Jahr 2022 wurde „Coda“ (Apple TV) bester Film, 2021 „Nomadland“ (bei Disney+ zu sehen) und 2020 der südkoreanische Thriller „Parasite“ (Netflix).

„Die Schule der magischen Tiere 3“ und „Konklave“

Sky nimmt diesen Monat noch weitere Kinohits in sein Programm auf, darunter der mit rund drei Millionen Besuchern erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres 2024: „Die Schule der magischen Tiere 3“ (ab 13. Juni).

Außerdem ist ab 20. Juni der Papstwahl-Thriller „Konklave“ von Edward Berger im Programm von Sky. Nach dem Tod des realen Papstes Franziskus am Ostermontag erlebte der im November gestartete Film ein kleines Kino-Comeback. Für den Vatikan-Thriller wurde Ende April und im Mai auch ein rasanter Anstieg bei Streamingdiensten als Kauf- und Leihtitel registriert.

Der Spielfilm mit Ralph Fiennes in der Rolle eines Kardinals, der ein Konklave organisiert, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bestseller-Autor Robert Harris („Vaterland“).

Der Film hatte acht Gewinnchancen bei den Oscars, holte aber nur eine Auszeichnung: Autor Peter Straughan gewann den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch.

Hexen-Musical „Wicked“

Am 27. Juni kommt außerdem „Wicked“ mit Popstar Ariana Grande und Cynthia Erivo zu Sky in die Flatrate. Der Musical-Film über zwei ungleiche Hexen, die „Zauberer von Oz“-Vorgeschichte, kam letzten Dezember in deutsche Kinos. Der Kinostart von „Wicked: Teil 2“ ist für den 20. November angekündigt.

Bei Sky soll der mit zwei Oscars prämierte Fantasyfilm in mehreren Versionen zur Verfügung stehen: „Zuschauer können zwischen deutscher Sprache mit deutscher synchronisierter Musik, deutscher Sprache mit englischer Originalmusik und dem englischen Original wählen.“