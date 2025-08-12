Olivia Jones öffnet in der ARD-Doku "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" ihr Herz. Sie berichtet von Schuldgefühlen und Vorwürfen, die sie bis heute stark belasten.

Hamburg. – In der neuen ARD-Dokumentation "Die Küblböck-Story – Eura Lana Kaiser" über das Leben von Daniel Küblböck (Lana Kaiser) spricht TV-Star Olivia Jones offen über ihre anhaltenden Schuldgefühle.

Die Travestiekünstlerin, die eng mit dem ehemaligen DSDS-Teilnehmer befreundet war, bedauert, in dessen letzten Lebensmonaten nicht stärker eingegriffen zu haben.

Daniel Küblböck: Alkoholprobleme und Einsamkeit

In der dreiteiligen Serie "Die Küblböck-Story - Eura Lana Kaiser" schildert Jones, dass ihr der steigende Alkoholkonsum ihres Freundes in seinen letzten Jahren aufgefallen sei. "Ich habe gemerkt, dass er sehr viel Alkohol trinkt. Und das war für mich neu", so Jones in der Doku.

Auf ihre Ansprache habe Küblböck ausweichend reagiert. Im Nachhinein vermutet sie, er habe versucht, sich zu betäuben.

Besonders die Zeit in Berlin sei für Küblböck schwierig gewesen. In den letzten Lebensmonaten habe er sich stark zurückgezogen. "Er war schon sehr, sehr alleine, ganz zum Schluss. Ich habe immer noch dieses Gefühl, dass ich mir Vorwürfe mache“, sagt Jones. Sie hätte möglicherweise früher eingreifen oder häufiger nachfragen sollen.

Tragisches Ende des DSDS-Kükens Daniel Küblböck

Die Schuldgefühle sind nicht neu. Schon in ihrer Biografie „Ungeschminkt“ hatte Olivia Jones darüber geschrieben. Besonders getroffen habe sie, dass Küblböck offenbar monatelang Hormone genommen und den Wechsel zur Frau vorbereitet habe, ohne ihr davon zu erzählen.

Die Dokumentation zeichnet Küblböcks Werdegang vom DSDS-Teenager aus Niederbayern bis zu Lana Kaiser nach und zeigt dabei auch die Schattenseiten des Ruhms. Am 9. September 2018 verschwand Lana Kaiser während einer Kreuzfahrt auf hoher See. 2021 wurde sie offiziell für tot erklärt.