Berlin - Mit seinem neuen Film „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ geht Mohammad Rasoulof für Deutschland ins Rennen um eine Oscar-Nominierung. Während der Dreharbeiten wurde in seinem Heimatland Iran eine über achtjährige Haftstrafe gegen ihn verhängt - wegen seiner Filme und seines sozialen Aktivismus. Rasoulof verließ den Iran daraufhin heimlich, er lebt nun in Deutschland, wo auch sein neuer Film mehrheitlich produziert wurde. Der Thriller erzählt von den Protesten im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September 2022. Im Zentrum steht eine Familie, deren Mitglieder ganz unterschiedlich auf die Proteste reagieren.

Kunterbuntes Gaming-Abenteuer: „Sonic The Hedgehog 3“

Zum dritten Mal schickt sich Sonic, der schnelle Igel, an, die Erde zu retten. Gemeinsam mit seinen Freunden – Tails, dem cleveren Fuchs, und Knuckles, dem kraftstrotzenden Ameisenigel – begibt er sich in London auf die Jagd nach Shadow, einem weiteren Igel. Shadow hat eine komplizierte Vergangenheit und sinnt auf Rache an der Menschheit. Auch Sonics Erzfeind Dr. Robotnik (Jim Carrey) mischt wieder mit. Hollywood-Star Carrey übernimmt in „Sonic The Hedgehog 3“ sogar eine Doppelrolle. In der englischen Originalfassung des effektlastigen, rasanten Spektakels sind außerdem erneut Idris Elba als Knuckles und erstmals Keanu Reeves als Shadow zu hören.

Hugh Grant als Bösewicht im Horrorfilm „Heretic“

Hugh Grant und Horror scheint zunächst eine ungewöhnliche Kombi, kennt man den Briten doch vor allem aus romantischen Komödien wie „Notting Hill“. Und doch: In „Heretic“ (auf Deutsch: Ketzer) spielt der Filmstar einen ausgezeichneten Bösewicht. Grant schlüpft in die Rolle des Mr. Reed, ein charmant wirkender Herr mit großväterlicher Ausstrahlung, der sich jedoch als Psychopath entpuppt. Reed lockt zwei junge Mormoninnen (gespielt von Sophie Thatcher und Chloe East) in sein Haus und verstrickt sie in ein Gespräch über Glauben und Zweifel, das sich zu einem perfiden Psychospiel entwickelt. Schnell wird klar - die Frauen werden das Haus so schnell nicht verlassen.