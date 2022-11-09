Jedes Jahr kehrt der Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" mehrfach ins Programm zurück. Wenn die Titelmusik im Fernseher ertönt, weiß man: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Die Sendetermine des Klassikers im Jahr 2025 im Überblick.

Die Aschenbrödel-Saison hat begonnen! Alle Termine für den TV-Klassiker im Überblick

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" läuft jedes Jahr zur Weihnachtszeit gleich mehrmals im Fernsehen.

Halle (Saale)/DUR. – Weihnachten steht vor der Tür. Zeit, sich mit den Liebsten gemütlich aufs Sofa zu kuscheln und sich kitschige Weihnachtsfilme anzusehen.

Der Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" versüßt dabei jedes Jahr tausenden Menschen die Adventszeit. Wann und wo der beliebte Klassiker dieses Jahr im Fernsehen läuft, erfahren Sie hier.

Lesen Sie auch: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird 50

Wann läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 2025 im Fernsehen?

Bereits am 16. November wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zum ersten Mal in der ARD gesendet. Am 24. Dezember ist der weihnachtliche Kultfilm gleich viermal zu sehen. Zum letzten Mal für diesen Winter wird er am 6. Januar 2026 ausgestrahlt.

Alle Sendetermine 2025 von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Überblick

Doch nicht nur bei der ARD können Fans den Kultfilm schauen. Auch andere Sender haben die Termine für 2025 bekanntgegeben. Alle Sendetermine sind hier aufgelistet.

Der Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird an folgenden Tagen ausgestrahlt.

16. November 2025, 15.35 Uhr – ARD

23. November 2025, 14.35 Uhr – WDR

30. November 2025, 15.35 Uhr – SWR

7. Dezember 2025, 16.25 Uhr – RBB

14. Dezember 2025, 17.25 Uhr – MDR

21. Dezember 2025, 12.15 Uhr – HR

24. Dezember 2025, 12.50 Uhr – ARD

24. Dezember 2025, 15 Uhr – BR

24. Dezember 2025, 16.25 Uhr – NDR

24. Dezember 2025, 20.15 Uhr – WDR

25. Dezember 2025, 15.25 Uhr – ARD

25. Dezember 2025, 18.50 Uhr – One

26. Dezember 2025, 15 Uhr – MDR

26. Dezember 2025, 16.30 Uhr – RBB

27. Dezember 2025, 10 Uhr – SWR

28. Dezember 2025, 12 Uhr – Kika

31. Dezember 2025, 12.40 Uhr – One

31. Dezember 2025, 13.55 Uhr – HR

6. Januar 2026, 11.15 Uhr – BR

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" an den Adventswochenenden 2025 im TV

Auch an den Adventswochenenden können Filmliebhaber den Kultfilm sehen. Am ersten Advent wird der kultige Märchenfilm bereits um 15.35 Uhr im SWR gesendet.

Lesen Sie auch: Phänomen Aschenbrödel - Ein ganzes Land in Märchenhaft

Am 7. Dezember 2025 läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ dann im RBB. Der MDR strahlt am dritten Advent, dem 14. Dezember 2025, den Film um 17.25 Uhr und der HR am 21. Dezember um 12.15 Uhr aus.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Termine an Heiligabend und Weihnachten

Nach dem vierten Adventswochenende läuft der Kultweihnachtsfilm zu Heiligabend zuerst im Ersten. Am 24. Dezember 2025 kann man ihn um 12.50 Uhr schauen. Um 15 Uhr wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auch im BR ausgestrahlt. Im NDR läuft der Film am 24. Dezember um 16.25 Uhr und im WDR um 20.15 Uhr.

Am 25. Dezember läuft "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" um 15.25 Uhr in der ARD. Um 18.50 Uhr ist der Film dann auch bei One zu sehen. Am 26. Dezember wird der Märchenklassiker um 15 Uhr im MDR und um 16.30 Uhr im RBB ausgestrahlt.

Im vergangenen Jahr lief der Weihnachtsfilm nicht am Silvestertag. 2025 wird er jedoch gleich zweimal gezeigt: um 12.40 Uhr bei One und 13.55 Uhr im HR.

Lesen Sie auch: Jubiläum des Klassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" online streamen

Auch die ersten Sendetermine für 2026 sind bereits bekannt. Am 6. Januar 2026 läuft "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" um 11.15 Uhr zum vorerst letzten Mal im BR.

Anstatt auf die Sendetermine im TV zu warten, kann der Weihnachtsklassiker auch online angeschaut werden. Bei RTL+ ist der Film verfügbar, und auch Apple TV und Amazon Prime haben den Märchenfilm zum Kaufen und Leihen im Programm.

Wer nicht bis zur nächsten TV-Ausstrahlung warten möchte, steht die ARD-Mediathek zur Verfügung. Pünktlich zur Weihnachtszeit läuft dort "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" rauf und runter.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 12. November 2025.