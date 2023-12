Leipzig - Der MDR feiert das 50. Jubiläum von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und blickt in einer Dokumentation erstmals hinter die Kulissen des Märchenklassikers. Am 17. Dezember werde um 15.50 Uhr zunächst der Film im MDR Fernsehen gezeigt, teilte der Sender am Dienstag mit.

Im Anschluss läuft um 17.15 Uhr die Dokumentation „Drei Haselnüsse und ein Mythos - 50 Jahre Aschenbrödel“. Die Zuschauer erhielten Einblicke in das Gestüt und Schloss Moritzburg, wo Teile des Films gedreht wurden. Zudem würden viele Fragen zu dem deutsch-tschechischen Weihnachtsklassiker beantwortet.

Am 21. Dezember überträgt der MDR zudem ein Open-Air-Adventskonzert aus Dresden. Gastgeber dieses Abends ist Pavel Trávničék, der in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ den Prinzen gespielt.