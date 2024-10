Halle (Saale)/DUR/acs - Weihnachten steht vor der Tür. Zeit, sich mit den Liebsten gemütlich aufs Sofa zu kuscheln und sich kitschige Weihnachtsfilme anzusehen. Der Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ versüßt dabei jedes Jahr tausenden Menschen die Adventszeit. Wann und wo „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in diesem Jahr im Fernsehen läuft, erfahren Sie hier.

Wann läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 2024 im Fernsehen?

Am ersten Advent läuft der weihnachtliche Kultfilm das erste Mal in diesem Jahr im Fernsehen. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ läuft am 1. Dezember um 15.35 Uhr im Ersten. Am 24. Dezember kann man den Film dort um 13:30 Uhr im TV schauen. Am 25. Dezember läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ um 9:50 Uhr in der ARD.

Alle Sendetermine von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Überblick

Bis auf die ARD hat bislang kein Sender die Termine für 2024 bekanntgegeben. Alle Sendetermine können jedoch bald hier eingesehen werden. Im vergangenen Jahr wurde der Kultfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ an folgenden Tagen ausgestrahlt.

3. Dezember 2023, 15:35 Uhr im Ersten

10. Dezember 2023, 12:35 Uhr im hr

10. Dezember 2023, 14:00 Uhr im RBB

10. Dezember 2023, 14:35 Uhr im SR Fernsehen

10. Dezember 2023, 15:35 Uhr SWR

16. Dezember 2023, 14:40 Uhr im NDR

17. Dezember 2023, 15:50 Uhr im MDR

24. Dezember 2023, 13:15 Uhr im Ersten

24. Dezember 2023, 15:15 Uhr im NDR

24. Dezember 2023, 20:15 Uhr im WDR

25. Dezember 2023, 9:40 Uhr im Ersten

25. Dezember 2023, 16:40 Uhr im MDR

25. Dezember 2023, 23:00 Uhr im SWR

26. Dezember 2023, 16:35 Uhr im RBB

31. Dezember 2023, 12:00 Uhr bei KiKa

31. Dezember 2023, 20:15 Uhr bei hr

6. Januar 2024, 11:15 Uhr im BR

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ an den Adventswochenenden im TV

Am dritten Adventswochenende lief „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ am Samstag, den 16. Dezember um 14:40 Uhr im NDR. Am Sonntag, den 17. Dezember lief „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ um 15:50 Uhr im MDR.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ - Sendetermine an Heiligabend und Weihnachten

Am vierten Adventswochenende läuft der Kultweihnachtsfilm am Heiligabend bisher nur im Ersten. Am 24. Dezember 2024 kann man ihn um 13:30 Uhr im Ersten schauen. Am 25. Dezember läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ um 9:50 Uhr im TV.

Auch an Silvester wird der weihnachtliche Kultfilm im TV zu sehen sein. Im vergangenen Jahr lief „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“am 31. Dezember läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ um 12 Uhr bei KiKa und um 20:15 Uhr im hr.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ online streamen

Anstatt auf die Sendetermine im TV zu warten, kann der Weihnachtsklassiker auch online angeschaut werden. Bei RTL+ ist der Film verfügbar und auch Apple TV hat den Märchenfilm zum Kaufen und Leihen im Programm.

Noch kann der Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" nicht in der ARD Mediathek angeschaut werden. Doch auch dort wird er mit Sicherheit in den kommenden Wochen erscheinen.

Alle Angaben ohne Gewähr.