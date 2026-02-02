Mit seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp sorgt Musiker Gil Ofarim nicht nur im Camp selbst für große Diskussionen, sondern auch weit über Australien hinaus. So kritisiert nun auch ein Freund von Ofarims verstorbenen Vater Abi Ofarim das Verhalten des Musikers.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Gil Ofarim hält sich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" weiterhin mit Details zum Davidstern-Skandal zurück und beruft sich auf eine Verschwiegenheitserklärung, die ihn nach eigenen Angaben daran hindert, öffentlich darüber zu sprechen. Diese Haltung sorgt nicht nur bei einigen Mitcampern für Unverständnis, sondern auch bei Zuschauern.

Einer, der kein Verständnis für diese Herangehensweise hat, ist Münchens ehemaliger Oberbürgermeister Christian Ude (CDU). Ude, der laut eigenen Angaben zu den engsten Vertrauten des verstorbenen Musikers Abi Ofarim gehörte, äußerte sich gegenüber der "Bild"-Zeitung entsetzt über die Art, wie dessen Sohn Gil den berühmten Familiennamen im Fernsehen nutzt.

Scharfe Worte von Politiker Christian Ude: „Eine Tragödie, die mich fassungslos macht"

Ude sagte: „Es ist schrecklich, was meinem Freund Abi mit diesem Sohn passiert. Der schlachtet den Namen aus und trickst weiter, statt endlich Scham erkennen zu lassen. Eine Tragödie, die mich fassungslos macht.“

Ude betonte im Gespräch mit der Zeitung, wie wichtig das Erbe der Familie Ofarim einst war: „Abi war musikalisch die Stimme Israels und der jüdischen Menschen. Zusammen mit Esther hat er den Namen Ofarim groß gemacht, sein Sohn aus zweiter Ehe hat ihn zutiefst beschädigt. Das hat Abi nicht verdient.“

Der Davidstern-Skandal und die juristischen Folgen für Gil Ofarim

Zum Hintergrund: Gil Ofarim steht seit dem Davidstern-Skandal von 2021 in der Kritik. Damals behauptete Ofarim, ein Hotelmitarbeiter in Leipzig habe ihn wegen seiner Davidstern-Kette antisemitisch diskriminiert. Doch Videoaufnahmen, Zeugenaussagen und Ermittlungen ergaben keinen Beweis für diese Darstellung. In der Folge erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ofarim wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung.

Im November 2023 räumte Ofarim vor Gericht ein, nicht die Wahrheit gesagt zu haben; das Verfahren endete gegen Zahlung einer Geldauflage von 10.000 Euro ohne förmlichen Schuldspruch.

Zuspruch für Dschungelcamp-Kandidaten Gil Ofarim von anderen Kandidaten und Bruder

Im Camp selbst wurde Gil bereits mehrfach von Mitbewohnern herausgefordert, sich wegen seines Verhaltens zu erklären. Insbesondere Kandidatin Ariel brachte seine Vergangenheit wiederholt zur Sprache. Ofarim ließ sich davon bislang nicht aus der Ruhe bringen.

Während viele Mitcamper und Zuschauer skeptisch bleiben, gibt es auch aber Stimmen, die Gil Ofarim für seine Herangehensweise loben. So meinte der bereits ausgeschiedene Kandidat Umut Tekin, dass Ofarim trotz Konfrontationen im Camp „mit seiner ruhigen Art, mit der ruhigen Stimme“ bei manchen Mitbewohnern Sympathiepunkte sammle.

Gils Bruder Tal Ofarim hatte sich bereits vor dem Start des Dschungelcamps eher zurückhaltend über den Auftritt seines Bruders geäußert und manchen Erwartungen den Wind aus den Segeln genommen. Große Enthüllungen halte er für unwahrscheinlich, da es in der Vergangenheit bereits mehrere Gelegenheiten für den Musiker gegeben habe, sich öffentlich zu äußern, sagte er.

Viele Urteile über Gil entstünden, weil Außenstehende nur Bruchstücke kennen und alles für bare Münze nehmen, was medial transportiert wurde, so Tal Ofarim. Er unterstrich zudem, dass sein Bruder „auch nur ein Mensch“ sei und nicht die Figur, zu der er oft gemacht werde. Für die Zeit im Camp wünschte er ihm daher vor allem eines: „starke Nerven“.