Mit dem Einzug von Gil Ofarim ins Dschungelcamp wird eine neue Debatte entfacht. Viele Zuschauer hoffen auf Aufklärung zum Davidstern-Skandal. Sein Bruder Tal Ofarim dämpft diese Erwartungen jedoch deutlich.

Magdeburg/Halle (Saale). – Der angekündigte Einzug von Gil Ofarim ins RTL-Dschungelcamp sorgt weiter für heftige Diskussionen. Während viele Zuschauer auf ein öffentliches Statement hoffen, dämpft ausgerechnet sein Bruder Tal Ofarim die Erwartungen in einem Interview deutlich.

Hintergrund ist der Vorfall im Herbst 2021. Damals hatte Gil Ofarim öffentlich behauptet, ihm sei in einem Leipziger Hotel wegen einer sichtbar getragenen Davidstern-Kette der Zutritt verwehrt worden.

Bruder Tal Ofarim bremst Hoffnungen der "Ibes"-Zuschauer

Die Entscheidung von RTL, Gil Ofarim für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu verpflichten, hatte teilweise für Kopfschütteln gesorgt. Nicht wenige Fans gehen davon aus, dass der Sender darauf setzt, der Musiker würde seine Version des erfundenen Davidstern-Vorwurfs ausführlich schildern.

In der offiziellen "Ibes"-Warm-up-Show machte Tal Ofarim unmissverständlich klar, dass man nicht zu viel erwarten sollte: "Ich würde die Erwartungen nicht allzu hochstecken."

Sein Bruder habe bereits mehrfach Gelegenheit gehabt, sich zu äußern. Dass er bislang keine weitergehenden Erklärungen geliefert habe, sei kein Zufall. "Und das hat Gründe, warum er es nicht macht oder nicht kann", so Tal Ofarim weiter.

Er betonte zudem, dass die Öffentlichkeit nur das Bild kenne, das durch Medienberichte entstanden sei. "Mein Bruder ist auch ein Mensch, und den kennen halt alle nicht", sagte Tal Ofarim im Interview.

Bei "Ibes"-Sendung: Lilly Becker und Lucy Diakovska fordern Antworten von Ofarim

Deutliche Worte fand Lilly Becker in der "Ibes"-Sendung. Für die amtierende Dschungelkönigin sei es entscheidend, dass Gil Ofarim die Reichweite des Formats nutze, um Verantwortung zu übernehmen.

Sie stellte offen die Frage, warum er den Vorwurf damals mit solcher Überzeugung verbreitet habe. "Hatte er Probleme, war er psychisch nicht da, was ist es", fragte sich die Sängerin.

Auch Sängerin Lucy Diakovska, Dschungelkönigin von 2024, äußerte sich in der RTL-Show kritisch. Sie berichtete von ihrem engen Kontakt zum Hotelumfeld und davon, wie sie die Ereignisse aus nächster Nähe verfolgt habe. "Er hat – und ich weiß nicht, warum – eine wunderbare Karriere mit einem Fingerschnipp kaputtgemacht und sich und ganz vielen anderen Menschen extremst geschadet."