Die Kandidatinnen und Kandidaten für das Dschungelcamp 2026 stehen fest. Darunter ist auch Gil Ofarim, dessen Teilnahme am Reality-Format nicht überall auf Gegenliebe stößt.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Die Teilnahme von Gil Ofarim am TV-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" spaltet die Fans.

Magdeburg/Halle (Saale). – Über den Bekanntheitsgrad so mancher Dschungelcamp-Kandidaten lässt sich streiten. Doch nachdem RTL offiziell bekannt gegeben hat, wer in der 19. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit von der Partie ist, kochen die Gemüter hoch.

Auslöser dafür ist die Teilnahme von Gil Ofarim (43) am beliebten TV-Reality-Format. Warum? Der Musiker hatte Anfang Oktober 2021 in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Manager eines Leipziger Hotels erhoben.

Antisemitismusvorwürfe gegen Leipziger Hotel: Gil Ofarim gesteht vor Gericht

Der Fall landete vor Gericht. In einem Prozess am Landgericht Leipzig im November 2023 gab Ofarim zu, dass er gelogen habe. Er hat sich bei dem Manager entschuldigt und damit das Verfahren beendet. Zudem wurde er zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt.

Trotz seiner Entschuldigung ist Gil Ofarim danach bei vielen Fans in Ungnade gefallen. Wie sehr, zeigt sich nun auf dem Instagram-Kanal von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

So fordert eine Userin etwa zum Boykott des Dschungelcamps auf: "Lasst uns ein Zeichen setzen und gemeinsam IBES boykottieren dieses Jahr, wie hier schon mehrfach kommentiert wurde. Gil darf keine Plattform geboten werden!!"

Instagram-User drohen Boykott des Dschungelcamps auf RTL an

"Das war's für mich, für immer, eine Sendung, die Ofarim eine Bühne gibt, ist für mich tot, und ich hoffe, dass viele andere es genauso sehen", schreibt ein anderer Nutzer.

RTL lässt diese Aussage nicht unkommentiert: "Gil Ofarim hat sich für den Vorfall rund um seine falschen Anschuldigungen juristisch verantwortet."

RTL sieht kein Problem an Gil Ofarims Teilnahme am Dschungelcamp. (Screenshot: instagram.com/ichbineinstar.rtl)

"Gleichzeitig", so RTL weiter, "umfasst sein Weg als Musiker und Schauspieler deutlich mehr als die damaligen Ereignisse. Wie er heute mit seiner Vergangenheit umgeht, erfahren wir schon bald." Eine Andeutung, dass Ofarim während der Sendung über den Skandal und seine Erfahrungen sprechen möchte?

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Diese Stars sind mit dabei

Die Zusammensetzung der Kandidatinnen und Kandidaten der Reality-Show lässt auf jeden Fall einige Spannungen erahnen. Neben Gil Ofarim kämpfen diese elf Promis um die Krone des Dschungels:

Ariel (22), Reality-Star

(22), Reality-Star Umut Tekin (28), Reality-Star

(28), Reality-Star Patrick Romer (30), TV-Bauer

(30), TV-Bauer Samira Yavuz (32), Reality-Star

(32), Reality-Star Eva Benetatou (33), Reality-Star

(33), Reality-Star Simone Ballack (49), Unternehmerin

(49), Unternehmerin Mirja du Mont (49), Schauspielerin

(49), Schauspielerin Stephen Dürr (51), Schauspieler

(51), Schauspieler Hardy Krüger (57), Schauspieler

(57), Schauspieler Hubert Fella (57), Produkttest-Legende

(57), Produkttest-Legende Nicole Belstler-Boettcher (62), Schauspielerin

Ab Freitag, dem 23. Januar, läuft "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" täglich um 20.15 Uhr bei RTL. Das große Live-Finale gibt es am 8. Februar.