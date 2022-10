Ein Gigant aus den Glanzjahren des Films

Uwe Kreißig - Er war ein Gigant aus den glanzvollsten Jahren des europäischen Films, deren High-End-Qualitäten noch in den Cinematheken und neuerdings wieder in den Mediatheken der Streaming-Sender ersichtlich sind. Der von ihm eingebrachte künstlerische Anteil in dieser schöpferischen Phase zwischen 1960 und dem Jahr 2000 ist beträchtlich und unstrittig. Gestern ist der schweizerisch-französische Filmregisseur und Autor Jean-Luc Godard im Alter von 91 Jahren in Rolle (Schweiz) gestorben.