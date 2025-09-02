Die ARD gestaltet ihren Vorabend um. Die beliebte Quizshow „Gefragt – Gejagt“ bekommt einen neue Sendeplatz. Was der Hallenser Moderator Kai Pflaume damit zu tun hat.

Hamburg. Seit über zehn Jahren gehört „Gefragt – Gejagt“ fest zum Programm der ARD. Zuletzt erreichte das beliebte Format einen Marktanteil von über 17 Prozent. Nun wechselt die von Alexander Bommes moderierte Quizshow den Sendeplatz.

Bislang wurden die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ stets um 18 Uhr im Ersten ausgestrahlt – und zwar im Wechsel mit der Quizshow „Wer weiß denn sowas?“.

Während die Sendung von Alexander Bommes im Sommer ausgestrahlt wurde, zeigte die ARD auf demselben Sendeplatz das von Kai Pflaume moderierte Quiz für den Rest des Jahres. Doch diesen Plan ändert der Sender nun.

"Gefragt – Gejagt" und "Wer weiß denn sowas?" künftig im Doppelpack

Wie die ARD in einer Pressemitteilung bekannt gab, dürfen sich Fans künftig auf ein Quiz im Doppelpack freuen. Vom 13. Oktober bis zum Jahresende läuft „Wer weiß denn sowas?“ wie gewohnt um 18 Uhr, „Gefragt – Gejagt“ bekommt einen neuen Sendeplatz und wird künftig bereits um 17.10 Uhr ausgestrahlt.

Das heißt: Künftig wird es deutlich mehr neue Folgen von „Gefragt – Gejagt“ geben. Moderator Alexander Bommes betonte in der offiziellen Pressemitteilung der ARD: „Nach zehn erfolgreichen Quizjahren im Ersten entsteht mit dieser Programmierung eine klassische Win-Win-Situation – mit noch mehr Rätselfreude und Wissensvermittlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer.“

"Brisant" muss ARD-Sendeplatz an "Gefragt – Gejagt" abgeben

Doch die Programmänderung der ARD hat auch einen Verlierer. Das von Kamilla Senjo moderierte Magazin „Brisant“ verliert seinen Sendeplatz und läuft ab dem 13. Oktober schon eine Stunde früher, um 16.10 Uhr.

Diesen Wechsel testete das Erste bereits in den ersten beiden Juni-Wochen im vergangenen Jahr – mit keinem positiven Ergebnis. Die Reichweite der Sendung rutschte in der Folge massiv ab.

Die neuen Sendezeiten von „Gefragt – Gejagt“ und „Brisant“ werden definitiv eine Umstellung für die ARD-Zuschauer sein. Christoph Schmidt, Geschäftsführer des ARD-Vorabends, sieht dies jedoch positiv: „Das ist mal eine Zeitumstellung – im Herbst beginnt der Vorabend nun schon um 17.10 Uhr. Wir freuen uns auf doppelt so viel Spaß bei doppelt so viel Quiz-Action – mit den zusätzlichen Folgen von 'Gefragt – Gejagt'.“