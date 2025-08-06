Auf eine ganz besondere "Gefragt - Gejagt"-Ausgabe dürfen sich Quiz-Freunde Anfang September freuen. Denn dann begrüßt Moderator Alexander Bommes 16 Prominente im ARD-Studio. Wer den Jägern gegenübertritt.

Quizzen zur Primetime: Diese Promis stellen sich bei "Gefragt - Gejagt" kniffligen Fragen

"Gefragt - Gejagt"-Moderator Alexander Bommes begrüßt im September zahlreiche Prominente in der ARD-Quizshow.

Magdeburg/Halle (Saale). - Quiz-Fans dürfen sich auf eine ganz spezielle Ausgabe von "Gefragt - Gejagt" freuen. Am 6. September um 20.15 Uhr begrüßt Moderator Alexander Bommes 16 Prominente in dem ARD-Studio.

In der dreistündigen Primetime-Ausgabe der Sendung sind unter anderem Model Eva Padberg (45), Sänger Max Giesinger (36), Comedian Atze Schröder (59) und "Tatort"-Star Axel Milberg (69) mit von der Partie.

Prominente treten bei "Gefragt - Gejagt" gegen die Jäger an

Dabei wollen die Stars, die in vier Teams gegeneinander antreten, Geld für einen guten Zweck erspielen. In verschiedenen Runden werden sie dann auch auf die Jäger treffen.

Diese Vierer-Teams stellen sich den harten Quizfragen:

Sänger Max Giesinger , Nachrichtenmoderatorin Pinar Atalay und die Schauspieler Tom Wlaschiha und Oliver Wnuk

, Nachrichtenmoderatorin und die Schauspieler und Model Eva Padberg , Ex-Fußball-Profi Fredi Bobic , Kabarettist Florian Schroeder und Sportjournalistin Okka Gundel

, Ex-Fußball-Profi , Kabarettist und Sportjournalistin Nachrichtenmoderator Jens Riewa , Schauspielerin Elisabeth Lanz , Sängerin Stefanie Hertel und Schauspieler Axel Milberg

, Schauspielerin , Sängerin und Schauspieler Comedians Atze Schröder und Michael Mittermeier sowie die Moderatorinnen Panagiota Petridou und Paula Lambert

Bis zur Show bleibt es jedoch ein Geheimnis, wer auf welchen Jäger trifft. Die Zuschauer dürfen daher gespannt sein, ob Andriane Rickel, Annegret Schenkel, Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby, Dr. Manuel Hobinger oder Dr. Thomas Kinne zum Zug kommen werden.