Gil Ofarim hat sich bei seiner Dschungelprüfung verletzt. Zur genaueren Untersuchung musste er ins Krankenhaus. So geht es ihm nach seinem dramatischen Sturz.

Während seiner Prüfung im Dschungel rutschte Gil aus. Der Sänger musste im Krankenhaus versorgt werden.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der zwölfte Tag im Dschungelcamp begann für treue Zuschauer der RTL-Show ungewohnt. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen wirkten bedrückt. Sie verkündeten, dass Gil Ofarim bei seiner Prüfung schwer gestürzt sei.

Doch von vorn: Wie üblich entscheiden die australischen Camper in der zweiten Dschungelcamp-Woche selbst, wer an der täglichen Prüfung teilnimmt. Am zwölften Tag fiel die Wahl eindeutig aus: Gil Ofarim und Eva Benetatou mussten die Sterne holen.

Dschungelcamp 2026: Gil Ofarim verletzt sich in der Prüfung

In der Prüfung "Schwierige Fanggelegenheit" sollten die beiden über schwimmende Pads rennen und versuchen, einen Ball zu fangen. Auf den ersten Blick klingt das einfach, doch Dr. Bob erklärte bereits vorab, dass diese sportliche Aufgabe den Campern einiges abverlangen werde - auch im Hinblick auf die vergangenen Tage und die geringe Essenszufuhr.

Und er sollte Recht behalten: Zum Ende der Prüfung hatten Ofarim und Benetatou keinen einzigen Ball gefangen. Sichtlich geschwächt machte Gil sich zum letzten Sprung bereit. Doch dann der Schock: Er rutschte auf der nassen Plattform aus und konnte sich nicht mehr alleine aufraffen.

Sofort eilten Sanitäter zu dem Sänger. Die Prüfung musste abgebrochen werden. Sichtlich geschockt ging Eva Benetatou zu ihren Mitcampern zurück.

Nach Unfall bei Dschungelprüfung: So geht es Gil Ofarim

In der Live-Show gab Dr. Bob dann die Entwarnung. Ofarim sei im Krankenhaus durchgecheckt worden. Er sei neurologisch und psychisch im Top-Zustand, sagte er. Auch habe der Sänger direkt wieder ins Camp gewollt.

Ofarims Wunsch wurde erfüllt. Nachdem er nach eigenen Aussagen "einige bunte Pillen" gegen die Schmerzen bekommen hatte, durfte er zurück in den Dschungel. Von seinen Mitcampern wurde er mitfühlend aufgenommen.

"Ich weiß nur: Ich bin aufgewacht und da waren alle um mich herum und dann sind wir ins Krankenhaus", erzählt er. Und weiter sagte er: "Es ist nichts gebrochen. Es ist nichts kaputt." Er habe nur eine Zerrung und blaue Flecke.

Dschungelcamp-Zuschauer kritisieren RTL und Gil Ofarim

Die Zuschauer zeigten sich in den Instagram-Kommentaren weniger geschockt. Aussagen wie: "Er hat sich ja sogar noch mit den Armen abgefangen? Wo genau hat er sich verletzt?" oder "War Gil früher Fußballer?" häufen sich dort.

Andere wiederum kritisierten den Ablauf und die Schwierigkeit der Prüfung. "Diese Prüfung war nicht machbar und die Gefahr zu kollabieren sehr groß!" oder "Sehr schlechte Prüfung und nicht machbar in den sechs Sekunden, wenn es so rutschig ist, damit riskierte man absichtlich, dass jemanden was passiert", schreiben die Zuschauer.