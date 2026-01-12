Die Verleiher der Golden Globes preisen ihre Trophäenshow gerne als „Hollywoods Party des Jahres“. Kurz vor Beginn der Preisvergabe laufen viele Stars über den roten Teppich.

Los Angeles - Großer Starauflauf bei den Golden Globes: In Los Angeles sind kurz vor Beginn der Trophäen-Show viele Prominente im Beverly Hilton Hotel eingetroffen. Ariana Grande lief in einer eleganten schwarzen Robe über den roten Teppich, Kate Hudson glänzte in Silber, Jennifer Lawrence zeigte reichlich nackte Haut. Auch George Clooney in Begleitung von Ehefrau Amal und Selena Gomez gemeinsam mit Benny Blanco waren unter den vielen Filmschaffenden und Stars, die an Fotografen vorbeiflanierten.

Die Globe-Trophäen in 27 Film- und Fernseh-Kategorien werden zum 83. Mal verliehen. Als weitere Sparte ist erstmals „Bester Podcast“ dabei. Der US-Sender CBS strahlt die rund dreistündige Show live aus.

Der Politthriller „One Battle After Another“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle geht mit neun Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Golden Globes. Acht Gewinnchancen hat das Familiendrama „Sentimental Value“ des norwegischen Regisseurs Joachim Trier. Mehrere Nominierungen holten unter anderem auch das Vampir-Drama „Blood & Sinners“, die Literaturverfilmung „Hamnet“, das Filmmusical „Wicked: Teil 2“, „Frankenstein“ und das im Iran spielende Politdrama „Ein einfacher Unfall“.

Mehr als 400 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab.