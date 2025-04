London - US-Serienstar Ellen Pompeo ist froh und dankbar, dass sie nach zwei Jahrzehnten als Hauptdarstellerin der Kultserie „Grey's Anatomy“ nun auch wieder andere Rollen wahrnehmen kann. „Das ist wirklich aufregend“, sagte die 55-Jährige, die derzeit im Drama „Good American Family“ auf Disney+ zu sehen ist, der Deutschen Presse-Agentur in London. „Ich freue mich wirklich.“

Zwei Jahrzehnte als TV-Ärztin

Nach einigen kleineren Filmrollen, unter anderem in „Catch Me If You Can“, „Daredevil“ und „Oldschool“, ergatterte sie 2004 die Rolle als Dr. Meredith Grey in der Arztserie „Grey's Anatomy“, die ab 2005 ausgestrahlt und ein großer Erfolg wurde. Seitdem hatte Pompeo – bis auf einen Auftritt in einem Musikvideo von Taylor Swift („Bad Blood“, 2015) – keine anderen Rollen übernommen.

„Ich bin unglaublich dankbar für "Grey's Anatomy" und so unendlich dankbar für die Fans und für die Unterstützung, die wir über 21 Jahre hinweg erhalten haben. Das ist wirklich außergewöhnlich“, sagte Pompeo, die ihre Auftritte vor der Kamera als Dr. Grey seit 2022 reduziert hat. Sie ist aber weiterhin als Sprecherin in der Serie zu hören, hat gelegentliche Gastauftritte und wirkt als Co-Produzentin mit.

Pompeo fühlt sich gesegnet

Nun freut sich die Schauspielerin auf neue Rollen. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass mir einige großartige Möglichkeiten gegeben wurden“, sagte sie. „Ich freue mich sehr darauf, meinen kreativen Weg jetzt weiterzugehen und neue Projekte zu verwirklichen. Es ist definitiv der richtige Zeitpunkt, und ich bin bereit und voller Energie. Ich fühle mich wirklich gesegnet.“

Die Geschichte von „Good American Family“ beruht auf einem wahren Fall aus den USA, der jahrelang durch die Medien ging. Im Jahr 2010 adoptierte ein Ehepaar ein kleinwüchsiges Mädchen aus der Ukraine, das angeblich sechs Jahre alt war und an einer Knochenwachstumsstörung litt. Später behaupteten die Eltern, Natalia sei kein Kind, sondern eine gefährliche Hochstaplerin. Die Angelegenheit landete vor Gericht.

Pompeo spielt in „Good American Family“ die Adoptivmutter Kristine Barnett. Die Serie ist am 9. April mit fünf Folgen beim Streamingdienst Disney+ gestartet. Die restlichen fünf werden jeweils wöchentlich am Mittwoch veröffentlicht.

Hollywood-Stern auf dem „Walk of Fame“

Noch während die Serie läuft, bekommt Pompeo eine Auszeichnung für ihre Fernsehverdienste. Am 29. April soll sie mit der 2809. Sternen-Plakette auf dem berühmten „Walk of Fame“ in Hollywood verewigt werden. Als Gastrednerinnen bei der Enthüllungszeremonie sind TV-Produzentin Shonda Rhimes und Schauspielerin Debbie Allen eingeladen. Der „Walk of Fame“, eine Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard, verläuft mitten durch das Zentrum Hollywoods.