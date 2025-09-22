In der zweiten Folge des Sommer-Specials von "Grill den Henssler" ging es auf der Magdeburger Seebühne heiß her: Das Coach-Special stand auf dem Plan. Dabei sorgte besonders Gastjuror Bruce Darnell für einige Lacher.

Als Gast-Juror beim Sommer-Special von "Grill den Henssler" in Magdeburg bewertete Bruce Darnell die Köche knallhart.

Magdeburg. – Nachdem in der ersten Folge des Sommer-Specials von "Grill den Henssler" der langjährige Publikumsliebling und Juror Reiner Calmund verabschiedet wurde, nahm in der zweiten Folge Bruce Darnell als Gastjuror seinen Platz ein. Von dort aus schenkte er den Köchen ordentlich ein.

"Wird gut heute", ahnte Steffen Henssler gleich zum Beginn der Show. In der zweiten Folge des Sommer-Specials von "Grill den Henssler" musste er im Coach-Special gegen Freund und Stammgast Ali Güngörmüş, Elif Oskan sowie Matthias und Stefan Eggert (bekannt unter dem Namen Gebrüder Eggert) antreten.

Stefan Eggert, Matthias Eggert, Elif Oskan und Ali Güngörmüs traten beim Coach-Special von "Grill den Henssler" gegen Steffen Henssler an. Foto: RTL / Markus Hertrich

Bruce Darnell bei "Grill den Henssler" wie Reiner Calmund

Besonders Bruce Darnell überraschte mit Sprüchen in bester Reiner-Calmund-Manier. Bereits bei der Bewertung des Impro-Gangs mit der Aufgabe "Burger", motzte Darnell über die Teller der Koch-Coaches: "Was ist da passiert? Da habt ihr bisschen die A...schkarte gezogen."

Nach der Vorspeise ("Schwertfisch mit Chimichurri") ließ Darnell dann mit seiner Bewertung allen Beteiligten den Atem stocken: "Ein Skandal. Von beiden", sagte er mit rollenden Augen, bevor er Entwarnung gab: "Und zwar skandalös gut! Das ist Perfektion."

Bei der Hauptspeise ("Picanha mit Knollensellerie, mexikanische Art") von Ali Güngörmüş störte ihn die Konsistenz des Tafelspitz: "Das hat Kaugummi-Charakter." Und das Dessert von Elif Oskan bewertete er kurz und knapp als "Unfall".

"Grill den Henssler": Steffen Henssler und Ali Güngörmüş landen im See

Auch abseits der verschiedenen Gänge gab es reichlich Drama. Bei der ersten Küchen-Competition gingen Henssler und Güngörmüş im direkten Kajak-Duell erst mal baden.

Beim direkten Kajak-Duell gingen Ali Güngörmüş (links) und Steffen Henssler baden. Foto: RTL / Markus Hertrich

Henssler machte unfreiwillig eine Eskimorolle und Güngörmüş sprang aus Solidarität direkt hinterher. "Ich könnte kotzen, ich krieg 'nen Föhn", maulte Henssler anschließend und wechselte seine Kochjacke von Weiß zum pinken Küchenpanther.

Trotzdem konnte das Team der Koch-Coaches Henssler nichts anhaben. Bereits nach der dritten Küchen-Competition nach der Hauptspeise führte er uneinholbar mit 91:71.

Eine große Mitschuld daran trug Güngörmüş. Beim Impro-Burger waren seine Zwiebeln zu dick geschnitten, und beim Kajak-Basketball-Spiel warf er den entscheidenden Ball daneben.

Bei der dritten Küchen-Competition sorgte er dann für ein Novum: Beim Pizza-Schachtel-Schlagen warf er direkt mit dem ersten Schlag den ganzen Turm um und ebnete den Weg für Hensslers Sieg.

Zwischendurch setzte Güngörmüş sogar fast die Magdeburger Seebühne in Brand! Er warf den kleinen Grill um, auf dem er und Elif Oskan für das Publikum Würstchen grillten. Laura Wontorra witzelte daraufhin: "Also Ali, mit dir kann man auch immer nur zweimal wohin gehen. Einmal zum Vorstellen und einmal zum Entschuldigen."

"Grill den Henssler"-Dessert treibt Steffen Henssler zur Weißglut

Trotzdem verlor Ali Güngörmüş seinen Gang "nur" mit 24:26. Die Gebrüder Eggert, die schon für Beyoncé kochten, mussten sich in der Vorspeise 26:29 geschlagen geben. Ganz bitter kam es bei der Nachspeise dann für Elif Oskan.

Elif Oskan versuchte im Coach-Special mit "Speck-Ingwer-Caramel, souffliertem Küchlein und frischer Avoado" zu punkten. Foto: RTL / Markus Hertrich

"Dessert gegen Elif? Das ist nicht gut", hatte Henssler noch gescherzt. Die türkisch-schweizerische Spitzenköchin ist eine begnadete Patessière – und Henssler nicht gerade ein Dessert-Spezialist. Hier bekam er aber Unterstützung vom Publikum. Dieses stimmte über die Zutaten ab und wählte "Avocado mit Beefbacon und Ingwer in Küchlein-Form".

Die Wahl des Publikums sorgte zuerst für Unmut bei Henssler: "Was ist euer Problem? Ein Glück muss ich das nicht essen. Ich glaube, das Publikum mag unsere Jury nicht so." Elif Oskan fand die Aufgabe hingegen "sehr anspruchsvoll" und nahm es somit sportlich.

Da Henssler nicht an einen Sieg von Oskan glaubte und er bereits über einen Vorsprung von 20 Punkten verfügte, ging er das Dessert locker an. Würde Oskan 30 Punkte mit ihrem Gericht kriegen, würden ihm lächerliche 11 Punkte zum Gesamtsieg reichen.

Während Henssler munter vor sich hin experimentierte, versuchte Oskan mit "Speck-Ingwer-Caramel, souffliertem Küchlein und frischer Avoado" ein kleines Kunstwerk zu kreieren.

Steffen Henssler gewinnt "Grill den Henssler"-Coach-Special deutlich

Doch genau das war der Fehler. Während Oskans Küchlein in der Form zusammensackten, gerieten die von Henssler besser. Obwohl Christian Rach Hensslers Dessert als "Gummiball" betitelte, musste er der Optik von Oskan Versuch "9,5 Punkte Abzug" geben. Rach rang sich ein 5:5-Remis ab.

Doch bei den Bewertungen von Bruce Darnell und Jana Ina Zarrella kam es für Oskan knüppeldick: "Das Küchlein ist misslungen", stellte Zarrella fest und betitelte Oskans Dessert als "Unfall, bei dem man nicht hinsehen will, aber trotzdem hinsieht". Darnell stellte knallhart fest: "Es hat nichts mit Nachtisch zu tun."

Trotz der Profi-Konkurrenz holte Henssler im siebten Coach-Special den sechsten Sieg. Und was für einen! Henssler konnte nicht nur alle vier Koch-Gänge, sondern auch die drei Küchen-Competitions für sich entscheiden: ein waschechter „Clean Sweep“ mit 112:87.