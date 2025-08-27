Das diesjährige Sommer-Special der Vox-Kochshow "Grill den Henssler" verspricht ein echtes Highlight: Reiner Calmund nimmt nach 18 Jahren als Juror mit einer emotionalen Sendung Abschied. Mit dabei sind diese prominenten Gäste.

"Grill den Henssler"-Sommer-Special in Magdeburg: Großer Abschied für Reiner Calmund

Beim diesjährigen Sommer-Special von "Grill den Henssler" in Magdeburg war Reiner Calmund zum letzten Mal als Juror zu Gast.

Magdeburg. – Auch in diesem Jahr hat die beliebte Vox-Show "Grill den Henssler" ihr Sommer-Special wieder im Elbauenpark in Magdeburg gedreht. Die Aufzeichnungen für die Kochsendung fanden bereits im Juni statt.

"Grill den Henssler": Sommer-Special aus Magdeburg ab Mitte September im TV

Laut Vox starten die Ausstrahlungen der sechs neuen Folgen am 14. September. Danach ist die Sendung immer sonntags um 20.15 Uhr zu sehen – wie gewohnt moderiert von Laura Wontorra.

In der neuen Staffel von "Grill den Henssler" treten wieder prominente Gäste gegen Starkoch Steffen Henssler an – unterstützt von erfahrenen Koch-Coaches. Dieses Mal stehen Ali Güngörmüş, Alexander Wulf, Hans Neuner, Johann Lafer und Ralf Zacherl den Promis mit Rat und Rezept zur Seite.

Reiner Calmund bei "Grill den Henssler" letztmals in der Jury

Zum Start des diesjährigen Sommer-Specials von "Grill den Henssler" steht ein besonderer Moment bevor: Am Sonntag, dem 14. September, nimmt Kultjuror Reiner Calmund zum letzten Mal Platz am Jurytisch und bewertet die Kreationen der Promi-Köche – ein emotionaler Abschied für Fans und Team.

Nach 18 kulinarischen Jahren bei der TV-Show scheidet Calmund damit aus. Er war bei den "Grill den Henssler"-Dreharbeiten im Dezember 2024 im Backstage-Bereich zusammengebrochen. Nach zahlreichen Untersuchungen stellte sich heraus, dass der ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen eine verstopfte Vene am Herzen hatte. Daraufhin ließ sich Calmund einen Stent einsetzen und versucht nun kürzerzutreten.

In der laufenden Staffel von "Grill den Henssler" war Reiner Calmund bereits nicht mehr Teil der Jury. Mit seiner Teilnahme am Sommer-Special in Magdeburg kehrt er nun für einen kurzen Abschiedsmoment zurück.

In den weiteren Folgen übernehmen neben Jana Ina Zarrella und Christian Rach verschiedene Gast-Juroren die Bewertung der Gerichte.

Sommer-Special von "Grill den Henssler" mit diesen prominenten Gästen

Im diesjährigen Sommer-Special von "Grill den Henssler" sind folgende prominente Hobbyköche vertreten:

14. September: Abschiedsshow von Reiner Calmund: Comedians Matze Knop und Mirja Boes sowie Reality-Darsteller Detlef Steves, Starkoch Johann Lafer als Coach

Abschiedsshow von Reiner Calmund: Comedians Matze Knop und Mirja Boes sowie Reality-Darsteller Detlef Steves, Starkoch Johann Lafer als Coach 21. September: Coach-Special mit den Köchen Ali Güngörmüş, Elif Oskan und den Gebrüdern Eggert, Gast-Juror ist Bruce Darnell

Coach-Special mit den Köchen Ali Güngörmüş, Elif Oskan und den Gebrüdern Eggert, Gast-Juror ist Bruce Darnell 28. September: Model Lilly Becker, Reality-TV-Star Calvin Kleinen und Comedian Tony Bauer, Starkoch Ralf Zacherl als Coach, Gast-Juror ist Bruce Darnell

Model Lilly Becker, Reality-TV-Star Calvin Kleinen und Comedian Tony Bauer, Starkoch Ralf Zacherl als Coach, Gast-Juror ist Bruce Darnell 5. Oktober: Mega-Malle-Special mit den Malle-Stars Lorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause, Starkoch Ali Güngörmüş als Coach, Gast-Juror ist Joachim Llambi

Mega-Malle-Special mit den Malle-Stars Lorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause, Starkoch Ali Güngörmüş als Coach, Gast-Juror ist Joachim Llambi 12. Oktober: Paar Special mit Sarah Borah und Eko Fresh, Verona und Franjo Pooth, Ross Antony und Paul Reeves, Starkoch Hans Neuner als Coach, Gast-Juror ist Bruce Darnell

Paar Special mit Sarah Borah und Eko Fresh, Verona und Franjo Pooth, Ross Antony und Paul Reeves, Starkoch Hans Neuner als Coach, Gast-Juror ist Bruce Darnell 19. Oktober: Sänger Tim Bendzko, Moderatorin Panagiota Petridou und Influencer-Koch Stefano Zarrella, Starkoch Alexander Wulf als Coach, Gast-Juror ist Guido Maria Kretschmer

"Grill den Henssler"-Sommer-Special seit 2016 im Elbauenpark Magdeburg

Seit 2016 entsteht das Sommer-Special von "Grill den Henssler" vor Live-Publikum auf der Magdeburger Seebühne. Die Location bietet über 1.500 Plätze – pro Aufzeichnung werden rund 1.000 Tickets vergeben.

Aufgrund der großen Beliebtheit der Show und der besonderen Atmosphäre im Elbauenpark sind die Karten erfahrungsgemäß rasch ausverkauft.

Das Besondere an dem Sommer-Special: Im Vergleich zu den regulären "Grill den Henssler"-Sendungen wird hier nur an verschiedenen Grills gekocht – einen elektrischen Herd gibt es hingegen nicht.