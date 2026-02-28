„Berlin & Beyond“, das größte deutschsprachige Filmfestival in den USA, wird im März zum 30. Mal in San Francisco über die Bühne gehen. Stargast Mala Emde soll den Spotlight Award erhalten.

San Francisco - Mit Stargast Mala Emde (29) und dem Film „Köln 75“ soll am 19. März das größte deutschsprachige Filmfestival in den USA eröffnet werden. Zum 30. Mal präsentiert das Goethe-Institut in San Francisco das Festival „Berlin & Beyond“ mit Spielfilmen, Dokus und Kurzfilmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Emde spielte im Film „Köln 75“ Vera Brandes, die im Jahr 1975 mit nur 18 Jahren ein Konzert des Jazzmusikers Keith Jarrett veranstaltete. Das „Köln Concert“ gilt heute als legendär - der Live-Mitschnitt verkaufte sich millionenfach. „Köln 75“ ist vor allem das Porträt einer beeindruckenden jungen Frau, die mit bewundernswerter Vehemenz und gegen alle Widerstände ihre Interessen verfolgte.

Spotlight Award für schauspielerische Leistung

Die in Frankfurt geborene Schauspielerin Emde („Meine Tochter Anne Frank“, „Die Mittagsfrau“) wird den Spotlight Award als beste Schauspielerin erhalten, wie das Festival mitteilte. Neben Emde wird auch Regisseur Ido Fluk in der Westküstenmetropole erwartet. Zu früheren Preisträgerinnen und Preisträgern gehören Christiane Paul, Bjarne Mädel, Lars Eidinger, Frederick Lau, Julia Jentsch, Tom Schilling und Ronald Zehrfeld.