In einem ZDF-Thriller stellt sich Hans Sigl („Der Bergdoktor“) als Menschenrechtsaktivist Tom Fährmann einer gefährlichen Aufgabe.

Berlin - Ein Interpol-Einsatz ist gescheitert, drei Agenten sind tot und eine Kronzeugin ist verschollen: Nach einer massiven Geheimdienst-Panne übernimmt der Menschenrechtsaktivist Tom Fährmann (Hans Sigl, „Der Bergdoktor“) eine gefährliche Aufgabe. Er soll die untergetauchte Kronzeugin Sophia Moreno (Hana Sofia Lopes) aufspüren. Doch auch Sophias Sohn Noa (Santiago André) ist in Gefahr.

Eine Hacker-Organisation benutzt das Kind als Druckmittel: Sophia soll ihnen dabei helfen, die Wahlen in einem afrikanischen Land zu manipulieren. Viel Stoff für den neuen ZDF-Thriller „Flucht aus Lissabon“, der am 17. März (20.15 Uhr) im ZDF läuft. Schon jetzt steht er in der ZDF-Mediathek.

Neue Mission, alte Wunden

Der Deutsche Tom Fährmann hat sich unter falschem Namen im Ausland ein neues Leben aufgebaut, weit entfernt von seiner Vergangenheit als Helfer für afrikanische Flüchtlinge. BKA-Abteilungsleiterin Iris Martenstein (Marion Kracht) reißt alte Wunden bei ihm auf, als sie ihn kontaktiert und mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Er soll Kronzeugin Sophia Moreno aufspüren. Fährmann hat wenig Neigung dazu. Doch als er erfährt, dass auch seine Ex-Freundin Alexandra Velten (Nadja Becker) beim Agenten-Einsatz attackiert worden ist, willigt er in den Deal ein.

Intrigen und Dilemma

Sophia Moreno hat derweil ganz andere Probleme. Ihr Sohn ist in der Gewalt von Hackern, angeführt von Dr. Christian Aristides (Christoph Franken). Tom und Sophia versuchen gleichzeitig, den Jungen zu befreien und den Betrug bei der Präsidentschaftswahl im fiktiven afrikanischen Staat Kitwana zu verhindern.

Doch BKA-Frau Martenstein scheint ein doppeltes Spiel zu spielen. Es ist nicht klar, wem die beiden noch trauen können. Inmitten der ganzen Intrigen glänzt Sophia Moreno: Als brillante Programmiererin entwickelt sie den entscheidenden Plan, um die Verschwörung aufzudecken.

Regisseurin Steffi Doehlemann („Nord bei Nordwest“) gelingt es, den inneren Zwiespalt des Fluchthelfers Fährmann auf den Bildschirm zu bringen. Obwohl es wenige überraschende Szenen gibt, hält das Drehbuch von Hans-Hinrich Koch die Spannung aufrecht.

Koch arbeitete bereits zweimal mit Hauptdarsteller Hans Sigl. Der Schauspieler ist vor allem als „Bergdoktor“ der gleichnamigen ZDF-Serie bekannt. Sein Zusammenspiel mit der starken Heldin des Films, Hana Sofia Lopes, ist die große Stärke dieses Thrillers.