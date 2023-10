Drehteams von RTL Zwei waren wieder für "Hartz und Herzlich" in Sachsen-Anhalt unterwegs. Für die Armuts-Doku besuchten sie für mehrere neue Folgen alte Bekannte. Wo gedreht wurde und wann das Trash-Format im Fernsehen gezeigt werden soll, verraten wir.

In Sachsen-Anhalt wurden neue Folgen der Armuts-Doku "Harz und Herzlich für RTL Zwei gedreht. In Bitterfeld-Wolfen war das Drehteam unter anderem bei der 31 Jahre alten Alexandra und ihren Kindern. Foto:

Magdeburg/Bitterfeld - Es gibt frischen Nachschub für Liebhaber des Trash-Formats "Hartz und Herzlich". RTL Zwei hat drei neue Folgen angekündigt - und auch, dass die Macher der "Sozialdokumentation" wieder in Sachsen-Anhalt ihre Protagonisten gefunden haben.

Demnach soll es nun bereits zum zweiten Mal persönliche Schicksale und Geschichten aus Bitterfeld-Wolfen zu sehen geben. Der Grund: In den Plattenbauten Wolfen-Nords bestimmten oft Armut und Arbeitslosigkeit den Alltag der Bewohner, wie es von Seiten des Privatsenders heißt. Fast vier Monate seien die Kamerateams täglich vor Ort gewesen und hätten die Menschen der Siedlung begleitet.

RTL Zwei Armuts-Doku: Drehteams in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt unterwegs

Diesmal dabei: Die 31-Jährige Alexandra, genannt Alex, die zusammen mit ihren Kindern Mia und Leon lebt und den Zuschauern bereits 2017 für das Format vor der Kamera stand. Seitdem habe sich viel getan, heißt es: Zum einen habe sich die junge Frau von ihrem damaligen Freund getrennt, zum anderen gehe es für die gelernte Hauswirtschafterin beruflich bergauf.

Und auch die Sorgen und Nöte der beiden Kinder, die von einer besseren Zukunft und einem höheren Bildungsabschluss träumten, würden beleuchtet, verspricht der Privatsender.

Neue Folgen "Hartz und Herzlich" ab Oktober auf RTL Zwei

Auch Roland, dessen Alltag bereits 2017 gefilmt wurde, ist wieder mit dabei. Der 61-Jährige lebe noch immer in der gleichen 26 Quadratmeter kleinen Plattenbauwohnung in Wolfen-Nord. Trotzdem arbeite der Hartz-IV-Empfänger in einem Minijob als Reinigungskraft. Dabei drohe aber nun neuer Streit mit dem Jobcenter.

Die drei neuen Folgen "Hartz und herzlich - Bitterfeld-Wolfen" flimmern laut RTL Zwei ab 24. Oktober immer dienstags ab 21:15 Uhr über die Bildschirme. Die Folgen sollen nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar sein.