Am Dienstag war die RTL2-Sendung "Hartz und herzlich" erneut in Magdeburg zu Gast. Erneut ging es um die schwangere Lisa. Das Jugendamt möchte, dass die 19-Jährige nach der Geburt ihres ersten Kindes zunächst in einem Mutter-Kind-Heim wohnt. Mutter Franzi setzt sich für ihre Tochter ein.

Magdeburg/DUR/acs - Am Dienstag, den 25. April, wird die neue Folge von "Hartz und herzlich" auf RTL2 ausgestrahlt. Auf RTL+ ist die Sendung schon vorab zu sehen. In den neuen Folgen geht es um bekannte Gesichter, die in den letzten sieben Jahren vom "Hartz und herzlich"-Team begleitet wurden.

Im dritten Teil der "Das Wiedersehen"-Folgen geht es unter anderem um die 19-jährige Lisa aus Magdeburg. Als RTL2 die junge Frau 2022 besucht hat, stand bereits die Vermutung im Raum, dass sie schwanger ist. Der Test war damals jedoch negativ. In den neuen Folgen ist Lisa nun tatsächlich schwanger. Im dritten Teil von "Das Wiedersehen" steht die werdende Mutter kurz vor der Geburt.

19-jährige Lisa aus Magdeburg bei "Hartz und herzlich" - Schwangere muss ins Mutter-Kind-Heim

Lisa wohnt bei ihrer Mutter Franzi und ihrem Vater Markus. Die achtköpfige Familie lebt im Norden Magdeburgs. Die Gegend gilt als sozialer Brennpunkt der Stadt. Gemeinsam mit ihrem Freund Leon hat Lisa bereits eine Wohnung gefunden, in der die junge Familie nach der Geburt ihres Kindes leben möchte.

Doch das Jugendamt will, dass Lisa zunächst einmal für drei bis sechs Monate in ein Mutter-Kind-Heim zieht. Die Behörden zweifeln, dass sich die jungen Eltern in vollem Maße um ihr Baby kümmern können. Der Grund: Lisa hat in der Vergangenheit immer wieder die Schule geschwänzt. Den daraus resultierenden Sozialstunden kommt die junge Frau nicht nach. Das Jugendamt zweifelt, ob Lisa als Mutter genug Verantwortung übernehmen kann.

Weil Lisa die Auflagen der Behörden ignoriert hat, soll sie sogar noch vor der Geburt ihres Babys ins Mutter-Kind-Heim ziehen. Dort kann sie beweisen, dass sie genug Verantwortung für sich und ihr Baby übernehmen kann.

Jugendamt Magdeburg sieht mögliche Kindeswohlgefährdung bei "Hartz und herzlich"

Damit heißt es erstmal Abschied nehmen. Lisa packt ihre Taschen und wird gemeinsam von Mutter Franzi und ihrem Freund Leon ins Heim gebracht. Zwar liegt das nicht weit von ihrem Elternhaus entfernt, jedoch ist die Trauer, so kurz vor der Geburt, bei allen groß.

"Ist ja nicht für lange", versucht Franzi ihre aufgelöste Tochter zu trösten. "Du musst zeigen, dass du wirklich alles hinkriegst, dass du dich an alles hälst. Und du kannst uns jeden Tag besuchen kommen, weißt du doch", muntert sie Lisa auf.

Doch auf sich sitzen lassen möchte Mutter Franzi die Entscheidung des Jugenamtes nicht. Sie ist sich sicher: Lisa ist zu Unrecht im Mutter-Kind-Heim. Sie möchte das Jugendamt darum bitten, dass ihre Tochter nach der Geburt zu ihr ziehen kann. Gemeinsam mit der Unterstützung einer Familienhilfe und der Hebamme, könne sie ihrer Tochter unter die Arme greifen. "Ich werde alles dafür tun, dass ich mein Enkelkind bei mir habe", sagt Franzi.

"Hartz und herzlich" in Magdeburg: 19-jährige Lisa darf nach der Geburt ihrer Tochter nach Hause

Und tatsächlich: Franzi erwirkt die Erlaubnis des Jugendamtes, dass ihre Tochter nach der Geburt zu ihrer Familie ziehen darf. Falls nötig, kann die junge Mutter dann auf die Hilfe ihrer eigenen Mutter zurück greifen. Zur Unterstützung soll auch Leon mit in die Wohnung der Eltern ziehen.

Auch eine Familienhilfe soll dem jungen Paar in der ersten Zeit, gemeinsam mit einer Hebamme, helfen. Nach vier Wochen möchte das Jugendamt zur Kontrolle vorbei schauen. Franzi hofft, dass sich die jungen Eltern beweisen können, sodass ihnen ihr Kind nicht weggenommen werden muss.

Hartz und herzlich in Magdeburg: Lisa bekommt ihr Baby

Kurze Zeit später ist es dann auch schon soweit: Lisa bringt ein gesundes Mädchen zur Welt. Vater Leon war während der Geburt dabei. Die kleine Familie kann ihr Glück kaum fassen - genau wie der Rest der Familie.

Gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter und Freund Leon darf Lisa schließlich nach Hause. In der Wohnung ihrer Mutter stellen sich die jungen Eltern mit reichlich Unterstützung dem neuen Alltag mit Baby.

Dabei stehen sie vor allem vor einem Problem: dem Geld. Mit Kind reicht das Bürgergeld, das das junge Paar bekommt, gerade mal so aus. Vor allem die Pre-Nahrung für ihre kleine Tochter, Windeln, Feuchttücher & Co. kosten viel Geld. Lisa befindet sich in der Elternzeit und bekommt Elterngeld. Leon bezieht Bürgergeld. Das Paar lebt von 700 Euro im Monat.

Die Befürchtung des Jugendamtes, dass die jungen Eltern mit ihrer Tochter überfordert sind, konnten Lisa und Leon mittlerweile aus der Welt schaffen. Wir wünschen der jungen Familie alles Gute für die Zukunft!