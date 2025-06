Seit vielen Jahren ist die Diamantengutachterin und Kunsthistorikerin, Heide Rezepa-Zabel, in der ZDF-Sendung "Bares für Rares" zu sehen. Doch wie kam sie an die Seite von Horst Lichter?

Mainz/Berlin. - Seit mehr als zwölf Jahren ist Heide Rezepa-Zabel an der Seite von Horst Lichter in der Fernsehshow "Bares für Rares" zu sehen. Doch wer ist die Frau eigentlich? Was macht sie neben der Sendung beruflich? Und was sind ihre Hobbys?

Lesen Sie auch: Wie sah "Bares für Rares"-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel früher aus?

Die Händler und auch Horst Lichter schätzen die Expertise von Heide Rezepa-Zabel sehr. Seit 2013 ist die Kunsthistorikerin Expertin für Schmuck, Porzellan oder auch Uhren.

Aus der ZDF-Trödelsendung ist die 59-Jährige kaum wegzudenken. Mit mittellangen schwarzen Haaren und einer markanten Brille begutachtet sie die Schmuckstücke besonnen und stets ehrlich.

Passend aus der Region: „Bares für Rares“-Händler Friedrich Häusser eröffnet neues Geschäft in Wernigerode

Wer ist Dr. Heide Rezepa-Zabel? Eine Laufbahn zwischen Klunkern und Diamanten

Die deutsche Kunsthistorikerin und Kunstsachverständige Dr. Heide Rezepa-Zabel lebt zwischen Goldohrringen und mit Edelsteinen besetzten Ringen. Geboren ist sie am 16. September 1965 in der Stadt Lünen (Nordrhein-Westfalen), nördlich von Dortmund.

Nach ihrem Abitur studierte sie Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg, und promovierte an der Humboldt-Universität Berlin mit Auszeichnung.

„Bares für Rares“-Expertin bildet sich in London weiter

Danach bildete sich die „Bares für Rares“-Expertin im Londoner Auktionshaus Christie’s im Trainee-Programm des „Christie's Education“ weiter.

Seit 20 Jahren ist sie im Kunsthandel sowie projektbezogen in Wissenschaft und Forschung mit dem Schwerpunkt auf die Angewandten Künste tätig.

Immer wieder berät sie bei An- und Verkäufen und arbeitet als unabhängige Gutachterin. In Berlin, unter anderem im Werkbundarchiv-Museum, bietet sie Schätzrunden und Seminare zu ausgewählten Themen- und Werkstoffbereichen an.

Lesen Sie auch: "Bares für Rares": Warum erhält Verkäufer mit wertvollem WM-Fußball von 1954 eine Abfuhr?

In der bekannten ZDF-Sendung „Bares für Rares“ schätzt sie seit mehr als zehn Jahren den Wert der mitgebrachten Schmuckstücke.

Als ausgebildete Diamantengutachterin und Gemmologin, Expertin für Edelsteine, hat sie ein besonderes Auge auf historischen und neuzeitlichen Schmuck. Zudem bewertet sie Kunst und Antiquitäten.

"Bares für Rares": Mit Erfolg hat Heide Rezepa-Zabel nicht gerechnet

Für sie war die Show ein Experiment. „Ich habe gedacht, ich probiere mal etwas anderes“, sagte die 59-Jährige vor zwei Jahren in einem Interview des RBB.

Dass die Trödelsendung ein Publikumsmagnet werde, hätte sie nicht erwartet. Ihre normalen Tätigkeiten liefen parallel weiter.

"Und dass das plötzlich richtig was wurde, damit hatte ja wirklich fast niemand so damit gerechnet." Heide Rezepa-Zabel im RBB-Interview

Wie Heide Rezepa-Zabel für das „Bares für Rares“-Expertenteam ausgewählt wurde, weiß sie nicht genau. Vor dem Sendungsstart wurden demnach Auktionshäuser befragt, welche Experten diese empfehlen können.

„Ich wurde wohl von verschiedenen Seiten empfohlen“, sagt sie. Das Auktionshaus, für das sie zu diesem Zeitpunkt tätig war, reichte für sie eine Bewertung einer Antiquität ein. Daraufhin wurde sie vom Sender eingeladen und eingestellt.

Mit Fingerspitzengefühl und einem geschulten Auge schätzt Heide Rezepa-Zabel an Horst Lichters Seite die mitgebrachten Schmuckstücke bei "Bares für Rares". Symbolbild: picture alliance/dpa/ZDF | Frank W. Hempel

Zu Gast in verschiedenen TV-Talkshows

Immer häufiger wird Deutschlands bekannteste Kunsthistorikerin angesprochen. Egal ob im Zug oder Café: Die Menschen möchten eine Expertise zu dem getragenen Schmuckstück, erzählt sie.

Durch ihre Expertise bei der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ ist sie immer wieder in verschiedenen Talkshows als Gast zu sehen. Beispielsweise war sie 2017 bei „Markus Lanz“ und 2022 beim „Kölner Treff“ eingeladen.

Privatleben bleibt unter Verschluss: Heide Rezepa-Zabel zeigt nur selten Familie und Urlaubsziele

Neben ihrer Karriere als TV-Expertin für Schmuck und unabhängige Gutachterin lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann Günther Zabel, einem Steuerberater, in Berlin. Von der Hauptstadt aus fährt sie regelmäßig zu den „Bares für Rares“-Aufzeichnungen in Mainz.

Interessant für Sie: Krasse Fehleinschätzung bei "Bares für Rares" - Ehepaar aus Sachsen freut sich umso mehr

Das Ehepaar Rezepa-Zabel hat drei Töchter. Immer mal wieder lässt die Kunsthistorikerin private Einblicke in ihr Leben auf Instagram und Facebook zu.

Davon abgesehen hält sich die „Bares für Rares“-Gutachterin bedeckt, was ihr Privatleben betrifft. Auf Instagram teilt sie vor allem Drehorte und lustige Momente mit den Kollegen.