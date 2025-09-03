Schlagerstar Helene Fischer sagt ihre legendäre Weihnachtsshow für das Jahr 2025 ab. Nun äußert sich das ZDF zu der Absage.

Helene Fischer bei den Aufzeichnungen zu ihrer Weihnachtsshow 2024. Für das Jahr 2025 hat die Sängerin die Show abgesagt.

Düsseldorf. - Helene Fischer wird 2025 keine Ausgabe ihrer beliebten Weihnachtsshow präsentieren. Dies gab der Schlagerstar in einem Statement auf Instagram bekannt.

„Viele von euch haben sicher auch schon auf die Helene Fischer Show gewartet - und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird“, schrieb Fischer.

Helene Fischer gönnt sich Auszeit für die Familie

Erst kürzlich hatte der Schlagerstar verkündet, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel ein zweites Kind bekommen hat. Nun entscheidet sich die Sängerin für eine längere Auszeit und lässt damit auch ihre Weihnachtsshow im ZDF ausfallen.

Lesen Sie auch: Helene Fischer oder Andrea Berg: Mit wem würde Eloy de Jong lieber ein Duett singen?

Die „Helene Fischer Show“ ist für das ZDF seit Jahren ein Quotenhit. Gäste wie Florian Silbereisen, Hape Kerkeling oder Ayliva sorgten dafür, dass die festliche Musikgala ein Bestandteil des Heiligabend-Programms vieler deutscher Haushalte wurde.

Auch interessant: Warum ein Songschreiber von Helene Fischer in einer Brauerei in Magdeburg ein Praktikum absolviert

ZDF plant Ersatzprogramm für Helene Fischer Show

Das ZDF zeigt jedoch Verständnis für die Entscheidung der Sängerin und gratulierte offiziell: „Wir freuen uns mit Helene Fischer und ihrer Familie und gratulieren zum Nachwuchs.“ Gleichzeitig betonte der Sender, dass man die Zusammenarbeit mit der 40-Jährigen zukünftig weiterführen werde.

Lesen Sie auch: Helene Fischer oder Rolling Stones: Wie entsteht Musikgeschmack?

Was genau Fischers Absage für das diesjährige Weihnachtsprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders bedeutet, ist bislang unklar. In einem Statement gegenüber der Deutschen Presse-Agentur stellte das ZDF jedoch ein Ersatzprogramm in Aussicht: „Das ZDF befindet sich bereits in der Planung für das Ersatzprogramm am ersten Weihnachtsabend, wir kommunizieren zu gegebener Zeit.“

Nicht die erste Absage von Helene Fischer

Das ARD-Format "Brisant" spekulierte, dass andere beliebte Formate nun eine größere Rolle in den Planungen des ZDF spielen könnten. „Die schönsten Weihnachts-Hits“ mit Giovanni Zarrella werden in diesem Zusammenhang ebenso diskutiert wie Beatrice Egli und Florian Silbereisen.

Bereits 2020 bis 2022 ließ Helene Fischer ihre Weihnachtsshow ausfallen - damals noch wegen der Corona-Pandemie.