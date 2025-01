London - Herzogin Meghan hat mit einem emotionalen Instagram-Beitrag ihre Trauer über den Tod ihres Hundes Guy geteilt. „Ich habe zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen - diese Art von Tränen, die einen dazu bringen, sich in der absurden Hoffnung unter die Dusche zu stellen, dass das fließende Wasser auf dem Gesicht irgendwie dafür sorgt, dass man sie nicht spürt“, schrieb die 43-Jährige zu einem mit Klaviermusik unterlegten Video.

In dem Clip, der aus mehreren Bildern und Sequenzen mit dem Hund besteht, ist auch Prinz Harry - der jüngere Sohn von König Charles III. - zu sehen. Kurzzeitig sind auch Kinder zu sehen und zu hören. Harry und Meghan hatten ihre königlichen Pflichten vor fünf Jahren niedergelegt, das Paar lebt mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA.

Hund Guy auch in Netflix-Serie zu sehen

Wann der Hund gestorben ist, wird in dem Beitrag nicht klar. Meghan schreibt, sie habe den Beagle 2015 aus einer Hundeauffangstation vor dem geplanten Tod gerettet. „Sie nannten ihn "den kleinen Kerl", weil er so klein und zerbrechlich war, also habe ich ihn "Guy" genannt“, schrieb Megan.

Hintergrund des Instagram-Beitrags ist wohl auch die neue Netflix-Serie der Herzogin, die am 15. Januar erscheint und in der Meghan Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben verraten soll. „Da viele von euch Guy in dieser neuen Serie sehen werden, hoffe ich, dass ihr verstehen werdet, warum ich über seinen Verlust so erschüttert bin“, schrieb die 43-Jährige. „Ich glaube, ihr werdet euch vielleicht auch ein bisschen in ihn verlieben.“