Ihren zehnten Geburtstag feiert "Die Höhle der Löwen" in diesem Jahr. Wer ist in der Jubiläumsstaffel mit dabei? Warum platzen so viele Deals? Und welche Sachsen-Anhalter überzeugten in der Show? Hier gibt es alle Infos zur Sendung.

Halle (Saale)/Magdeburg. - 2024 feiert die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" ihren zehnten Geburtstag. Am 19. August 2014 wurde die erste Sendung ausgestrahlt. Nun läuft in diesem Jahr bereits die 16. Staffel der Show, in der Erfinder, Start-ups und Gründer die Investoren von ihren Ideen überzeugen wollen.

Hier gibt es alle Infos zu der Show, dem Jubiläum, erfolgreichen Produkten und den Teilnehmern aus Sachsen-Anhalt.

Wie läuft die Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" ab?

In der Show wollen Gründer, Start-ups und Erfinder die Investoren, die sogenannten Löwen, von ihrer Idee überzeugen, damit diese in das Geschäftsmodell investieren. Dafür stellen die Bewerber ihre Ideen in Pitches vor und beantworten Fragen der Juroren.

Sind die Investoren von dem Geschäftskonzept überzeugt, machen sie ein Angebot. Sie bieten in der Regel Geld und ihre Erfahrung an und erhalten im Gegenzug von den Gründern Anteile an dem Unternehmen oder auch eine Gewinnbeteiligung. Sind die Gründer einverstanden, gibt es einen Deal.

Wann läuft die "Höhle der Löwen" 2024?

Die erste Sendung der 16. Staffel, die zugleich die Jubiläumsstaffel zum zehnten Geburtstag ist, wird am Montag, 2. September 2024, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die folgenden Sendungen werden jeweils montags zur selben Uhrzeit gezeigt.

Besonders vormerken sollten sich Fans die vierte Sendung am 23. September 2024, die als Jubiläumssendung angekündigt wird. Hier gibt es ein Wiedersehen mit den beiden ehemaligen Löwen Jochen Schweizer und Frank Thelen.

Welche Löwen sind bei der Jubiläumsstaffel 2024 mit dabei?

Saßen bei der ersten Staffel 2014 zunächst nur fünf Investoren auf den Sesseln in der "Höhle der Löwen", sind es inzwischen deutlich mehr. Sie wechseln in der Regel von Pitch zu Pitch. 2024 sind als "Stamm-Löwen" folgende Unternehmer und Investoren dabei:

Beauty-Expertin Judith Williams

Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl

Handelsprofi Ralf Dümmel

Konzernchef Nils Glagau

Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler

Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer

Meinungsmacherin Tijen Onaran

Food-Experte Tillman Schulz

Zudem kehren für eine Sendung die beiden ehemaligen Juroren Jochen Schweizer und Frank Thelen zurück.

Ist Judith Williams noch bei der "Höhle der Löwen" dabei?

Beauty-Expertin Judith Williams ist diejenige, die bereits in der ersten Staffel der Gründershow dabei war. Nach einem Jahr Pause kehrt sie 2024 in die "Höhle der Löwen" zurück.

Beauty-Expertin Judith Williams ist seit Beginn in der "Höhle der Löwen" dabei. Nach einem Jahr Pause kehrt sie in der Jubiläumsstaffel 2024 zurück. Foto: dpa

Die 1971 geborene Unternehmerin studierte klassischen Gesang sowie Ballett und war zunächst als Sopranistin unterwegs. Nachdem ein Stimmverlust ihre Laufbahn als Sängerin beendete, startete sie ihre zweite Karriere als Moderatorin beim Teleshopping und Beauty-Unternehmerin.

2007 gründete sie ihre eigene Luxus-Kosmetik-Linie, inzwischen hat die "Judith-Williams-Marken-Welt" laut eigenen Angaben mehr als 800 Kosmetik-Produkte im Angebot, daneben auch Schmuck, Parfum und Mode.

Welche Investoren saßen früher in der Jury der Gründershow?

In der ersten Staffel der Gründershow beurteilten fünf Investoren die Präsentationen der Erfinder und Start-ups. Neben der Teleshopping-Unternehmerin Judith Williams waren auch der Erlebnis-Experte Jochen Schweizer und Tech-Investor Frank Thelen dabei. Zudem suchten Reiseunternehmer Vural Öger und Familienunternehmerin Lencke Steiner (heute Wischhusen) nach guten Geschäftsideen.

Von ihnen ist nur noch Judith Williams in der Jubiläumsstaffel 2024 dabei. Sie wurde in vorherigen Staffeln auch teilweise von ihrem Geschäftspartner Georg Kofler vertreten. Zum Teil traten die beiden auch getrennt in den Sendungen als Investoren auf. In der zwölften Staffel war Kofler gemeinsam mit Ralf Dümmel als Investoren-Duo zu sehen. Danach schied er aus der Sendung aus.

In der achten Staffel kam als neuer Löwe der ehemalige Rennfahrer und Investor Nico Rosberg hinzu. Er war bis zur zwölften Staffel zu sehen.

Zudem gab es mehrere "Gast-Löwen":

Anne und Stefan Lemcke , die Gründer von "Ankerkraut" und selbst ehemalige Teilnehmer der "Höhle der Löwen"

, die Gründer von "Ankerkraut" und selbst ehemalige Teilnehmer der "Höhle der Löwen" Sarna Röser , Unternehmerin

, Unternehmerin Diana zur Löwen, Webvideoproduzentin und Influencerin

Was ist das erfolgreichste Produkt von "Die Höhle der Löwen"?

Welches das erfolgreichste Produkt ist, lässt sich schwer sagen. Insgesamt wurden im Laufe der Zeit mehr als 7.000 Produkte, Dienstleistungen, Apps und Co. in der "Höhle der Löwen" vorgestellt. Weder Vox noch die Investoren geben aber genaue Informationen zum Marktwert der Geschäftsideen, für die es in der Sendung einen Deal gab, heraus.

Vox berichtete vergangenes Jahr allerdings darüber, welche drei Produkte beim Online-Händler Amazon im Laufe der Zeit am meisten verkauft wurden.

Dazu gehören die Gewürzsets von "Ankerkraut". Die Gründer Anne und Stefan Lemcke hatten ihre Gewürze in der dritten Staffel vorgestellt und Investor Frank Thelen von ihren Mischungen überzeugt. Laut Medienberichten sind die "Ankerkraut"-Produkte inzwischen in 5.500 Supermärkten und anderen Läden in ganz Westeuropa vertreten. Ein Teil ihrer Firma haben die Gründer inzwischen verkauft, laut eigenen Angaben müssten sie heute eigentlich nicht mehr arbeiten.

Auch die verdauungsunterstützenden "BitterLiebe"-Tropfen aus der sechsten Staffel gehören zu den Bestsellern. Das Nahrungsergänzungsmittel der Gründer Jan Stratmann und Andre Sierek soll dabei helfen, die Lust auf Süßes und Salziges zu stillen. Ihre Präsentation überzeugte Investorin Judith Williams.

Das dritte Produkt, das hohe Verkaufszahlen hat, sind die "Einhorn"-Kondome, obwohl Waldemar Zeiler und Philip Siefer seinerzeit keinen Deal in der "Höhle der Löwe" abschlossen. Das Besondere an den Verhütungsmitteln: Sie sind vegan, tierversuchsfrei und von der Tierrechtsorganisation Peta zertifiziert.

Warum platzen Deals nach Ende der Gründershow doch noch?

Ein Kritikpunkt an der Sendung ist, dass viele vor den Kameras geschlossene Deals am Ende doch nicht zustande kommen. Start-up-Investor Carsten Maschmeyer äußerte sich 2020 auf Linkedin, warum Vereinbarungen nach der Sendung noch platzen.

Demnach würden einige Gründer nach der Sendung noch versuchen, die Konditionen nachzuverhandeln. Andere würden den Deal einfach platzen lassen, weil ihnen die Werbung durch die Sendung wichtiger gewesen sei als die tatsächliche Vereinbarung. Bei manchen Start-ups habe es unkorrekte Angaben gegeben, zum Beispiel bei der Frage, ob es ein Patent gebe, so Maschmeyer.

Außerdem, so Maschmeyer, gebe es manchmal auch unterschiedliche Vorstellungen zwischen Gründern und Investoren, wie die Zukunft des Unternehmens aussehen soll. Auch dies könne dazu führen, dass der Deal platzt. Und ein weiterer Grund sei häufig, dass Alt-Investoren der Firma nicht mit dem Deal einverstanden sind.

Welche Gründer aus Sachsen-Anhalt nahmen an der Vox-Sendung teil?

Mehrere Sachsen-Anhalter probierten bereits ihr Glück in der "Höhle der Löwen" bei Vox. Bei einigen kam es zu einem Deal, bei anderen nicht.

Besonders bekannt wurde Steffi Tomljanovic aus Bräunrode (Landkreis Mansfeld-Südharz), die mit ihrem Brotaufstrich "Malzit" 2016 den Unternehmer Ralf Dümmel überzeugte. Für den besonderen Aufstrich verwendete die Gründerin einen Ansatz aus der Bierproduktion, gemischt mit Früchten. Bereits ein Jahr nach dem Deal war ihr Geschäft zum ersten Mal profitabel. Inzwischen hat die Mansfeld-Südharzerin ihre Patente und Rezepte an einen Unternehmer aus Coswig übergeben.

Mathias Dögel und Michael Schunke aus dem Kabelsketal (Saalekreis) präsentierten 2020 ihren "Wilhelm-Grill" – einen digitalisierten Holzkohlegrill, der sich mit dem Smartphone steuern lässt. Zu einem Deal mit den "Löwen" kam es nicht.

2022 versuchte Florian Dyballa aus Greppin bei Bitterfeld die Juroren mit der App "Aivy" zu überzeugen. Diese soll Unternehmen und Arbeitssuchenden dabei helfen, die richtigen Personalentscheidungen zu treffen. Die Mini-Spiele wurden von den vierköpfigen "Aivy"-Gründerteam gemeinsam mit psychologischen Testverfahren entwickelt. In der Sendung stimmten die Gründer einem Deal mit Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl zu, der allerdings nach der Sendung platzte.

Ein bisschen Sachsen-Anhalt steckte auch in dem Erfrischungsgetränk "Helga", mit dem die drei Österreicherinnen Renate, Anneliese und Ute 2017 die Investoren begeistern wollten. Denn die Algen für das Getränk stammten von der Klötzer Algenfarm. Das Trio schlug bei einem Deal mit Ralf Dümmel ein.

Warum gibt es Kritik an der "Höhle der Löwen"?

Hauptkritikpunkt in vielen Medien ist, dass viele in der Sendung geschlossene Deals danach doch noch scheitern. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Sendung eigentlich eine Werbesendung sei, ohne das dies explizit ausgewiesen wird. Viele der Produkte stehen bereits kurz nach der Sendung zum Verkauf bereit. Kritisiert wird häufig auch, dass die Investoren ihr Geld nur selten in soziale Projekte stecken.

Und auch das Konzept selbst steht in der Kritik. Zwar beleuchtet die Sendung das Start-up-Business in Deutschland, aber wie die Präsentationen ablaufen, halten Investoren, die sich in der Szene bewegen, für unrealistisch.

So kritisierte Venture Capitalist Olaf Jacobi bereits 2016 in einem Gastbeitrag für "Business Insider", dass es in der Sendung ein Machtgefälle zwischen Investoren und Gründern gebe. In der Realität seien es aber Begegnungen auf Augenhöhe. Zudem würden Entscheidungen zu Investitionen nicht nur wie in der Sendung wenige Minuten dauern, sondern oft mehrere Wochen.

Woher kommt das Konzept für die Gründershow?

Die deutsche Sendung "Die Höhle der Löwen" ist ein Ableger der britischen Sendung "Dragons' Den", die von Sony Pictures Television weltweit vermarktet wird.