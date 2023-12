Florian Silbereisen kann weiterfeiern. Der MDR-Rundfunkrat genehmigte gestern eine Vertragsverlängerung für die „Feste-Shows“ im Ersten für 2024. Im Auftrag des MDR-Rundfunks würden fünf „Feste“ mit Silbereisen für Das Erste und die ARD Mediathek produziert, hieß es weiter. Die erste Live-Show „Schlagerchampions“ werde am 13. Januar aus Berlin kommen. Die Sendungen würden im Auftrag des MDR von der Produktionsfirma Jürgens TV produziert. Produktionspartner seien der Bayerische Rundfunk (BR), der Westdeutsche Rundfunk (WDR) und der ORF. Zuvor war Kritik an den hohen Produktionskosten sowie an den Honoraren für Silbereisen aufgekommen. Doch seine Shows, die ohne Wokeness auskommen, sind ein Quotenbringer auch unter jungen Zuschauern, von denen die Öffentlich-Rechtlichen immer mehr verlieren. Über die neuen Vertragsmodalitäten wurde nichts bekannt.

Zudem wird Ivonne Bloche zum 1. Januar 2024 neue Verwaltungsdirektorin des MDR. Der Rundfunkrat habe der Berufung mit großer Mehrheit zugestimmt, teilte das Gremium weiter mit. Bloche leitet bislang die Hauptabteilung Personal und Organisationsentwicklung im MDR. Die 54-Jährige tritt die Nachfolge von Ralf Ludwig an.

In der Sitzung wählte der MDR-Rundfunkrat Michael Ziche (CDU) zum neuen ersten stellvertretenden Vorsitzenden aus Sachsen-Anhalt. Er gehört dem Rundfunkrat seit 2015 an und leitet seit Mai 2022 den Programmausschuss Halle. Ziche ist von den Kommunalen Spitzenverbänden Sachsen-Anhalt in den Rundfunkrat entsandt worden. (epd/UK)