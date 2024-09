Toronto - Jennifer Lopez (55) hat eine enge Verbindung zu der wahren Person gespürt, die sie im Sportdrama „Unstoppable“ spielt. „Nach meinem ersten Zoom-Gespräch mit Judy Robles habe ich mich verpflichtet gefühlt, ihre Geschichte zu erzählen“, sagte die Schauspielerin am Freitagabend (Ortszeit) beim 49. Toronto International Film Festival (TIFF). Die Weltpremiere des Sportdramas wurde vom Publikum mit minutenlangem Applaus gefeiert.

Der Film von Regisseur William Goldenberg basiert auf der wahren Geschichte von Anthony Robles (Jharrel Jerome), einem Champion im Ringen, der mit nur einem Bein geboren wurde. Lopez spielt dessen Mutter Judy – die nach dem Film auf die Bühne kam und die Schauspielerin unter Tränen umarmte.

Vor allem Judys Kampf mit häuslicher Gewalt habe sie dazu bewogen, die Rolle anzunehmen, sagte Lopez in Toronto. „Obwohl wir so verschieden sind und so unterschiedliche Leben hatten, sind wir im Kern, im Herzen, zuerst Mütter. Und darüber hinaus hatten wir ähnliche Kämpfe.“

Produziert wurde „Unstoppable“ von Matt Damon und Ben Affleck. Lopez hatte nach übereinstimmenden Medienberichten Ende August die Scheidung von Affleck eingereicht. Während Damon zur Präsentation des Filmes nach Toronto kam, war Affleck bei der Premiere nicht anwesend.