Los Angeles - Die Hollywood-Stars Jude Law und Andrew Garfield werden das deutsche Zauber-Duo Siegfried und Roy spielen. Der Streamingdienst Apple TV+ hat eine achtteilige Serie mit dem Titel „Wild Things“ über das Leben von „Siegfried & Roy“, die mit weißen Tigern in Las Vegas Showgeschichte schrieben, angekündigt. Laut Mitteilung wird Law (52, „Sherlock Holmes“) den aus dem oberbayerischen Rosenheim stammenden Siegfried Fischbacher mimen. Garfield (41, „Spider-Man: No Way Home“) soll den in Nordenham bei Bremen geborenen Roy darstellen.

Die Serie beruht auf dem Apple-Podcast „Wild Things“, der auch hinter die Kulissen des Glamour-Lebens der beiden Illusionisten schaute. Als Regisseur ist Matt Shakman („WandaVision“) an Bord. Die Dreharbeiten sollen im Herbst beginnen.

Fischbacher war im Januar 2021 im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben, Horn starb im Mai 2020 mit 75 Jahren nach einer Covid-19-Infektion. Die beiden tingelten mit Zauber- und Tiertricks durch kleinere Theater, bis ihnen in den Sechzigerjahren in Monaco der internationale Durchbruch gelang. 1967 kamen sie erstmals nach Las Vegas. 1988 handelten sie mit dem Mirage-Hotel den bis dahin dicksten Millionen-Deal in der Geschichte der Kasinostadt aus. Mit einem explosiven Mix aus Zauberei und exotischen Tieren, darunter seltenen weißen Tigern, hielten sie Millionen Fans in Atem.

Die Karriere des Duos endete im Oktober 2003 als ein Tiger Roy Horn bei einer Vorstellung lebensgefährlich verletzte. Von dem Blutverlust, Schlaganfällen und einer Gehirnoperation nach dem Unfall konnte sich Horn nie mehr vollständig erholen.