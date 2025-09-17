Für Kai Pflaume wird ein Traum wahr. Ab dem 24. September steht er als Wachsfigur in Berlin. Madame Tussauds setzt ihn in Szene - genau dort, wo seine beliebte Show „Klein gegen Groß“ spielt.

"Kleiner Kai aus Leipzig" wird zur Wachsfigur! Beliebter Moderator bald Star zum Anfassen

Berlin. - TV-Liebling Kai Pflaume wird bald selbst zur Attraktion. Er bekommt eine eigene Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin – und zwar mitten in einem Set seiner beliebten Show „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“.

Der gebürtige Leipziger verkündete die Neuigkeit mit sichtlicher Freude auf Instagram. „Der kleine Kai aus Leipzig, demnächst als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin. Das ist doch Wahnsinn, oder?“, sagte er in dem Video.

Für den Moderator, der seit Jahrzehnten aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken ist, ist die Ehrung ein ganz besonderer Moment.

Kai Pflaume als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin

Unter seinem Ankündigungsclip auf Instagram häufen sich die Glückwünsche: „Großartig und verdient“ und „Ahhh wie cool, Glückwunsch!“ schrieben die User. Manche Fans vergleichen die Auszeichnung sogar mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Am 24. September enthüllt sich Kai Pflaume in Berlin selbst. Fans haben sogar die Möglichkeit, live vor Ort zu sein. Auf dem Instagram-Profil des Wachsmuseums startete er ein Gewinnspiel und mit viel Glück sehen einige Fans anschließend in Berlin gleich zweimal den gebürtigen Hallenser.

Kai Pflaume: Vom Liebesboten zum Quiz- und Showmaster

Bekannt wurde Kai Pflaume vor allem durch die Kultshow „Nur die Liebe zählt“, die er 18 Jahre lang moderierte. Heute steht er regelmäßig für erfolgreiche ARD-Formate wie „Wer weiß denn sowas?“ vor der Kamera und begeistert Millionen Zuschauer.

Auch als Gastgeber von „Groß gegen Klein - Das unglaubliche Duell“ zieht er ein großes Publikum an. Mit seinem eigenen Format „#Ehrenpflaume“ ist der 58-Jährige außerdem online sehr erfolgreich.