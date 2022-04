Für seinen Youtube-Kanal war der TV-Moderator Kai Pflaume in Magdeburg und begleitete einen Tag lang den Abenteurer Fritz Meinecke.

Kai Pflaume und Fritz Meinecke gemeinsam unterwegs in Magdeburg.

Magdeburg - Fernsehmoderator Kai Pflaume hat sich im März 2022 mit dem gebürtigen Magdeburger Fritz Meinecke getroffen. Dieser ist bekannt für seine aufwändig produzierten Videos auf Youtube. Dort gibt der 32-Jährige Tipps zum Überleben in der Wildnis. Was die beiden einen Tag lang in der Landeshauptstadt erlebten:

Pflaume und Meinecke schlenderten am Dom vorbei und unterhielten sich mit der "Magdeburger Jungfrau", die gerade ein Fotoshooting hatte. Weiter ging es zum Hasselbachplatz. In einem Restaurant gab es eine kleine Stärkung für den Weg zum Wasserstraßenkreuz. Beide waren beeindruckt von der Brücke des Mittellandkanals und überlegten, wie dieses Bauwerk möglich sei.

Seit Anfang April ist das Video "Ein Tag mit ... Fritz Meinecke" auf dem Youtube-Kanal "Ehrenpflaume" von dem bekannten Moderator abrufbar. Zu Beginn des gut einstündigen Videos erklärt Meinecke dem 54-jährigen Moderator in seiner Wohnung wie er mit einem Feuerstahl ein Stück Papier anzündet. Sehr amüsiert schaut Pflaume dabei zu, der mehrere Minuten benötigt, bis der Funke überspringt.

TV-Moderator Kai Pflaume und Abenteuer Fritz Meinecke stehen vor dem Studetenclub Baracke in Magdeburg und tauschen lustige Party-Geschichten aus. Foto: Julian Bogner

Auf dem Weg zur Otto-von-Guericke-Universität begann der TV-Moderator in Erinnerung zu schwelgen: Von 1987 bis 1989 studierte er Informatik in Magdeburg und wohnte im Studentenwohnheim hinter der Mensa. Was die beiden gebürtigen Sachsen-Anhalter dort erlebten, ist im Video zu sehen.

Vor dem Studentenclub Baracke erzählten sie sich Anekdoten aus ihrem Magdeburger Partyleben. Meinecke war eine Zeit lang Partyfotograf und fotografierte an manchen Abenden auf zwei bis drei Locations das Partyvolk. Bekommen hat er pro Location 10 Euro für eine ganze Nacht Arbeit, berichtet er.

Auf dem Weg in die Stadt überlegten die beiden, ob es sein könnte, dass Meineckes Mutter einmal mit Pflaume im Studentenclub feiern war.

TV-Moderator nebenbei auch YouTuber

Seit eineinhalb Jahren betreibt Pflaume selbst einen Youtube-Kanal. Im Format "Ein Tag mit" ist der Moderator mit bekannten Youtube-Stars unterwegs und begleitet diese. Gemeinsam erkunden sie die Heimatstadt der Youtuber, während Pflaume Fragen über den Karrierebeginn stellt. Dabei ist er nicht nur in Deutschland unterwegs: Einig Videos entstanden auf Madeira in Portugal oder in Los Angeles.