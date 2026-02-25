Schluss machen - und dann noch mit dem Ex über die Beziehung reden? Nichts für Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson. Was sie Männern nach einer Abfuhr noch zu sagen hat.

Wenn Männer ihr eine Abfuhr geben, bedeutet das für Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson: Schluss heißt Schluss. (Archivbild)

Los Angeles - Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson geht mit Abfuhren von Männern pragmatisch um. „Wenn ein Mann sagt, dass er es nicht will, dass er kein Interesse hat – dann bin ich weg“, erzählte die 46-Jährige in der „Howard Stern Show“.

„Ich erinnere mich, dass einmal ein Mann mit mir Schluss gemacht hat und sagte: "Ich glaube einfach, ich kann das nicht mehr", und ich sagte: "Okay"“, schilderte Hudson. „Und er sagte: "Nun, willst du darüber reden?" Und ich meinte: "Nein. Nicht wirklich."“

„Es ist vorbei“

Der Mann habe „immer weiter“ mit ihr rückblickend über die Beziehung sprechen wollen und sie habe nur gemeint: „Nein, es ist vorbei. Wir sind getrennt. Und jetzt willst du dich mit mir darüber verbinden, dass wir nicht mehr zusammen sind? Nein.“

Hudson ist bekannt aus Filmen wie „Almost Famous - Fast berühmt“ (2000) und „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ (2003). Für ihre Rolle im Musicalfilm „Song Sung Blue“ ist sie in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin in diesem Jahr im Rennen um einen Oscar.