Kylie Minogue traurig über Aus von „Neighbours“

Melbourne - Die Popikone Kylie Minogue ist traurig über das Aus der australischen Soap „Neighbours“ (Nachbarn) nach 37 Jahren. Die Serie war einst das Karriere-Sprungbrett für die jetzt 53-jährige Sängerin, die darin an der Seite von Jason Donovan die temperamentvolle Charlene verkörperte.

„Ich werde für die Erfahrung und die Freunde, die ich bei Neighbours gefunden habe, für immer dankbar sein“, twitterte die Australierin kurz nach der Ankündigung, dass die Produktion der Show wegen fehlender Finanzen nach 9000 Folgen eingestellt wird.

„Pure love!“

„Wir hatten keine Ahnung, dass die Show so berühmt werden würde und wie leidenschaftlich die Zuschauer sie sich zu Herzen nehmen würden. Pure love!“, schrieb Minogue, die von 1986 bis 1988 in der Serie spielte. Fans fragten in Kommentaren, ob sie nicht etwas tun könne, damit die Soap doch weiterlaufe. Andere baten sie, beim Finale der Show noch einmal mit Jason Donovan aufzutreten.

Die Macher hatten am Donnerstag das Ende der Show erklärt. Die Zukunft der vor allem in Großbritannien erfolgreichen Reihe hing in der Schwebe, seit der britische Privatsender Channel 5 angekündigt hatte, sie nicht weiter ausstrahlen zu wollen. „Nachbarn“ wurde ab 1989 auch in Deutschland für einige Jahre ausgestrahlt. Erzählt wird das Leben der Bewohner der Ramsay Street in einem fiktiven Vorort von Melbourne. Neben Minogue hatten auch Stars wie Guy Pearce, Russell Crowe und Natalie Imbruglia einst ihre Karrieren dort gestartet.