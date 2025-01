Halle/MZ. - Nach etwa einer Stunde ist es soweit. Charles Allan Ragan, besser bekannt als Chuck Ragan, kann das Wasser nicht mehr halten. Der 50-jährige Sänger und Gitarrist steht auf der Bühne des Klubs Conne Island in Leipzig. Und der Schweiß tropft nicht mehr nur, er läuft dem kräftigen Mann mit dem buschigen Bart in Strömen ins Gesicht. Vom Arm, der die Akkorde greift, platscht es im Takt der Musik wie Regen herunter. Ragan blinzelt. Ragan wischt sich ab und an mit dem Ärmel über die Augen. Allein: Das Hemd ist nicht trockener als eine Badehose beim Verlassen des Beckens.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.