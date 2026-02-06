Anna-Carina Woitschack stellt sich der Herausforderung „Let’s Dance“. Ohne klassische Tanzerfahrung wagt die Schlagersängerin den Schritt auf das Parkett. Dabei verfolgt sie einen ganz persönlichen Traum.

Dessau-Roßlau/Köln. - Wenn RTL am 27. Februar die neue Staffel von "Let's Dance" eröffnet, steht auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack als Kandidatin auf dem Parkett. Für die 33-Jährige, die in Dessau-Roßlau wohnt, ist das Format mehr als nur eine Show, wie sie jetzt der "Bild" verriet.

Sie verfolge die Sendung seit vielen Jahren und freue sich nun darauf, selbst ein Teil der beliebten Tanz-Show zu sein.

Sängerin startet ohne große Erfahrung ins Tanzabenteuer

Dabei betont die Musikerin, dass sie ohne klassische Tanzerfahrung in das Abenteuer startet. Gerade das mache den Reiz für sie aus, denn sie wolle sich bewusst einer Aufgabe stellen, die weit außerhalb ihres bisherigen künstlerischen Alltags liege.

Als Sängerin ist Anna-Carina Woitschack große Bühnen gewohnt. Doch Tanzen stellt sie vor neue Anforderungen. Besonders die körperliche Belastung und das Einprägen komplexer Schrittfolgen bereiten ihr nach eigenen Angaben Respekt.

Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance": Respekt vor Joachim Llambi

Die Bewertung durch Joachim Llambi habe sie keine Angst. "Angst nicht, aber sehr viel Respekt", stellt sie im "Bild"-Interview klar. Sie wisse, dass der strenge Juror für Fachwissen stehe: "Genau dafür bin ich da: um zu lernen und besser zu werden."

Neben ihren sportlichen Zielen hat Anna-Carina Woitschack einen ganz besonderen Traum. Sie möchte während der Staffel zu einem ihrer eigenen Songs tanzen. "Das wäre emotional noch einmal eine ganz andere Nummer", sagt die Sängerin. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, bleibt offen.

Anna-Carina Woitschack: Von DSDS über Stefan Mross zum Dschungelcamp und "Let's Dance"

Anna-Carina Woitschack wurde durch die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt, in der sie 2011 den achten Platz belegte. Später baute sie ihre Karriere als Schlagersängerin mit mehreren Alben aus. Durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp 2025 wurde sie einem noch breiterem Publikum bekannt. Heute gehört sie zu den festen Größen der deutschen Schlagerszene.

Auch privat rückte sie ins Rampenlicht, als sie Stefan Mross kennenlernte und mit ihm eine Beziehung führte. Die beiden heirateten, ließen sich jedoch nach knapp zwei Jahren Ehe wieder scheiden.

Eine besondere Rolle spielt Sachsen-Anhalt in ihrem Leben, da ihre Eltern in der Altmark verwurzelt sind und sie das Bundesland durch ihre Kindheit früh kennenlernte. Seit 2024 lebt sie selbst in Dessau-Roßlau und fühlt sich der Region stark verbunden.