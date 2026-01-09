EIL:
Berühmter Magdeburger lernt tanzen Magdeburger Promi bei RTL-Show „Let's Dance“ dabei
Die RTL-Show „Let's Dance“ startet im Februar 2026 wieder. Prominente lernen dort professionell tanzen. In diesem Jahr nimmt auch ein berühmter Magdeburger teil. Was ihn dazu bewegt und woher man ihn kennt.
Aktualisiert: 09.01.2026, 10:11
Magdeburg. - An der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ nehmen seit 20 Jahren Prominente teil, die von einem Profi tanzen lernen. Im Februar startet die TV-Sendung wieder. Mit dabei ist auch ein Prominenter aus Magdeburg.