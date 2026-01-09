weather schneefall
Berühmter Magdeburger lernt tanzen Magdeburger Promi bei RTL-Show „Let's Dance“ dabei

Die RTL-Show „Let's Dance“ startet im Februar 2026 wieder. Prominente lernen dort professionell tanzen. In diesem Jahr nimmt auch ein berühmter Magdeburger teil. Was ihn dazu bewegt und woher man ihn kennt.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 09.01.2026, 10:11
Die RTL-Show „Let's dance“ gibt es seit 20 Jahren. 2026 nimmt auch ein Prominenter aus Magdeburg teil.
Magdeburg. - An der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ nehmen seit 20 Jahren Prominente teil, die von einem Profi tanzen lernen. Im Februar startet die TV-Sendung wieder. Mit dabei ist auch ein Prominenter aus Magdeburg.