Der MDR will sein Unterhaltungsangebot neu ausrichten. Dazu trennt sich der Sender zum Jahresende nun von einer etablierten Musiksendung.

Sängerin Christin Stark moderiert im MDR die Sendung "Schlagerhitparade". Wie nun bekannt wurde, plant der MDR, die Sendung abzusetzen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Eine traditionsreiche Fernsehsendung verabschiedet sich: Der MDR wird die „Schlagerhitparade“ mit Ablauf des Jahres 2025 einstellen.

MDR: Nutzungsverhalten des Publikums wandelt sich

Wie das Portal Schlager.de berichtet, begründet der MDR den Schritt mit veränderten Sehgewohnheiten. In einer Stellungnahme heißt es, dass sich das Mediennutzungsverhalten des Publikums rasant wandele.

"Wie alle modernen Medienhäuser entwickelt auch der MDR sein publizistisches Angebotsportfolio kontinuierlich im Sinne des Publikums weiter", teilte der Sender mit. Man habe die eigene Produktion auf die stetig wachsende Nutzung von digitalen Formaten ausgerichtet.

Christin Stark übernahm Sendung von Bernhard Brink

Damit endet ein Format, das zuletzt durch die Sängerin Christin Stark modernisiert werden sollte. Die 35-Jährige hatte die Moderation von Bernhard Brink übernommen, der die Show bis 2023 unter dem Titel "Schlager des Monats" präsentiert hatte.

Bereits 2023 hatte der MDR die Sendung einer umfassenden Neuausrichtung unterzogen. Neben einem neuen Namen und einer neuen Moderatorin wurde auch ein Rankingsystem eingeführt. Diese "inhaltliche Auffrischung" brachte jedoch offenbar nicht den gewünschten Erfolg.

Christin Stark: "Traurig, dass sich dieses 'Schlager-Kapitel' schließt"

„Wir können verstehen, dass es einige Zuschauerinnen und Zuschauer traurig macht, wenn liebgewonnene Fernseh- oder Hörfunkformate nicht mehr fortgeführt werden“, erklärte der MDR weiter.

Gleichzeitig wolle man das Publikum künftig mit anderen Angeboten erreichen: "Wir hoffen jedoch, dass wir diese Menschen von Alternativen überzeugen und weiterhin für uns gewinnen können.“

Auch Christin Stark äußerte sich zur Einstellung der Sendung. "Der MDR hat mir vor knapp drei Jahren auch als Moderatorin eine Chance gegeben – das ist nicht selbstverständlich. Für dieses Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken", sagte die Sängerin gegenüber Schlager.de.

Sie habe jede Minute der Zusammenarbeit für die "Schlager des Monats" und später die "Schlagerhitparade" genossen. "Es war eine wunderbare Erfahrung für mich. Natürlich bin ich traurig, dass der MDR dieses ‚Schlager-Kapitel‘ schließt."