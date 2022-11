Mehr als 13 Millionen sehen Münster-„Tatort“

Dubiose Geschäfte in einer Anwaltskanzlei - und ein Toter: Ermittler Thiel und Boerne fahren mit ihrem neusten Fall aus Münster erneut den Quoten-Sieg am Sonntag ein. Doch zum Rekord reicht es nicht.

Der Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrichs Boerne (Jan Josef Liefers, l) und Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) wohnen Tür an Tür in dem TV-Krimi „Tatort: Ein Freund, ein guter Freund“.

Berlin - Der „Tatort“ aus Münster hat aufs Neue eine Topquote eingefahren, aber keinen Rekord aufgestellt. 13,08 Millionen (41,5 Prozent) Zuschauer schalteten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr den Fall „Ein Freund, ein guter Freund“ ein. Das ist ein ausgezeichneter Wert, kommt aber nicht an die Folge „Fangschuss“ heran, die am 2. April 2017 14,56 Millionen gesehen (39,6 Prozent) hatten. Das war damals die höchste Zuschauerzahl für eine Münster-Episode und der höchste Marktanteil einer „Tatort“-Folge seit 1992 gewesen. Die Ermittler Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) hatten diesmal mit dem Mord an einem Mafia-Anwalt zu tun.

Das ZDF strahlte das Liebesdrama „Inga Lindström: Jemand liebt Dich“ mit Birthe Wolter, Alexander Koll und Vanessa Rottenburg aus, dafür entschieden sich 3,42 Millionen (10,8 Prozent). RTL erreichte mit der Formel-1-Rennsportübertragung „Großer Preis von Brasilien“ ab 20.23 Uhr 2,35 Millionen (7,3 Prozent). Das Kochduell „Mälzer und Henssler liefern ab!“ kam bei Vox auf 1,24 Millionen (5,2 Prozent).

Sat.1 hatte den Science-Fiction-Film „Transformers: The Last Knight“ mit Mark Wahlberg und Anthony Hopkins zu bieten, 1,14 Millionen (4,4 Prozent) waren dabei. Die Doku „Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand“ auf Kabel eins wollten 840.000 Leute (2,8 Prozent) sehen. ProSieben erreichte mit der Football-Übertragung des NFL-Matches Minnesota Vikings gegen die Buffalo Bills ab 18.55 Uhr 730 000 Fans (2,9 Prozent). Bei RTLzwei hatte die Komödie „Voll abgezockt“ mit Jason Bateman und Melissa McCarthy 540.000 Zuschauer (1,9 Prozent).

Bereits am Nachmittag hatte ProSieben das in München abgehaltene NFL-Match der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks übertragen, das 21:16 endete. Zum Auftakt waren ab 15.30 Uhr 1,32 Millionen (9,4 Prozent) dabei, unter den für Werbeumsätze wichtigen 14- bis 49-Jährigen betrug die Einschaltquote starke 23,6 Prozent.