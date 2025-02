Los Angeles - Die US-Schauspielerin Mindy Kaling (45), die auch als Autorin, Regisseurin und Komödiantin Erfolg hat, wird auf Hollywoods „Walk of Fame“ geehrt. Am 18. Februar soll sie die 2.800. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig enthüllen. Kaling wird nach Angaben der Veranstalter in der Sparte Fernsehen ausgezeichnet.

Kaling, in den USA als Tochter indischer Einwanderer geboren, gehörte schon mit 24 Jahren zum Drehbuchautoren-Team der amerikanischen Hit-Serie „Das Büro“ und übernahm zugleich eine Rolle vor der Kamera. Sie entwickelte die Comedy-Serie „The Mindy Project“ (2012–2017) und spielte darin die Hauptrolle einer Frauenärztin, bei der Beruf und Privatleben kollidieren. Für Netflix wirkte sie unter anderem als Produzentin an den Serien „Noch nie in meinem Leben“ und „Running Point“ mit. Sie spielte auch in Filmen wie „Fast verheiratet“, „Das Zeiträtsel“ oder „Ocean's 8“ mit und schrieb Bestseller-Bücher.

Kaling erhielt auch „National Medal of Arts“

2023 wurde die dreifache Mutter mit der bedeutendsten Kultur-Auszeichnung der amerikanischen Regierung ausgezeichnet. Die „National Medal of Arts“ wurde damals unter anderem an Rockstar Bruce Springsteen und Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus verliehen.

Für das Jahr 2025 kündigten die Verleiher der „Walk of Fame“-Sterne viele prominente Namen an. Unter den drei Dutzend Auserwählten sind Jane Fonda, Colin Farrell, Keith Urban und posthum Prince.

Der „Walk of Fame“ mit knapp 2.800 Sternen ehrt seit 1960 Verdienste im Showgeschäft. Die Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden, verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.