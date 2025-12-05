Dutzende Rollen in Film und Fernsehen übernahm der in Tokio geborene Schauspieler. Jetzt ist er im Alter von 75 Jahren gestorben.

Los Angeles - Der Schauspieler Cary-Hiroyuki Tagawa, der mit Filmen wie „Mortal Kombat“, „Pearl Harbor“ oder „Der letzte Kaiser“ berühmt wurde, ist tot. Tagawa sei im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie.

Der 1950 in der japanischen Hauptstadt Tokio geborene Tagawa wuchs hauptsächlich in den USA auf und stand schon während seiner Schulzeit auf der Bühne. Später bekam der dreifache Vater Rollen in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen - darunter „Planet der Affen“ oder „The Man in the High Castle“.