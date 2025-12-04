Filme wie „Jay Kelly“, „Wicked: Teil 2“ und „Sinners“ haben ihre Oscar-Chancen weiter verbessert. Wer steht noch auf der Liste der 10 besten Filme von 2025 des renommierten American Film Institute?

„Jay Kelly“ ist unter den 10 besten Filmen von 2025 des renommierten American Film Institute. (Archivbild)

Los Angeles - Das Film-Musical „Wicked: Teil 2“, die Tragikomödie „Jay Kelly“, das Vampir-Südstaatendrama „Blood & Sinners“ und der Politthriller „One Battle After Another“ zählen aus Sicht des renommierten American Film Institute (AFI) zu den zehn besten Filmen des Jahres 2025.

Auch James Camerons „Avatar: Fire and Ash“, „Bugonia“ von Giorgos Lanthimos und „Frankenstein“ von Guillermo del Toro sind unter den Spitzenkandidaten, wie der Verband bekanntgab. Zu den weiteren AFI-Favoriten gehören Chloé Zhaos Shakespeare-Drama „Hamnet“, das Independent-Drama „Train Dreams“ und die Sportkomödie „Marty Supreme“ mit Timothée Chalamet als ambitioniertem Tischtennisspieler.

Ein Sonderpreis geht in diesem Jahr an den Film „Ein einfacher Unfall“ des iranischen Star-Regisseurs Jafar Panahi. Er hatte im Mai die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes gewonnen. In dem Film setzt sich Panahi mit Erlebnissen im Gefängnis und Repressionen des iranischen Staats auseinander. Das Werk geht für Frankreich ins Rennen um den Oscar 2026 in der Kategorie Bester Internationaler Film.

Die vom AFI-Verband gekürten Filmschaffenden sollen am 9. Januar mit einer Preiszeremonie in Beverly Hills geehrt werden.

Vorbote für die Oscars

Die jährliche Auswahl durch Kritiker, Filmexperten, Produzenten und Schauspieler gilt als Vorbote für die spätere Oscar-Verleihung. Häufig schaffen es die AFI-Favoriten unter die Oscar-Anwärter. Im vergangenen Frühjahr waren acht der ausgewählten AFI-Filme unter den zehn Oscar-Kandidaten als „Bester Film“, darunter der spätere Oscar-Gewinner „Anora“.