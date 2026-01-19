Der britische Moderator Piers Morgan ist ein beißender Kritiker von Politikern und Prominenten. Nun teilt der Journalist auf Instagram ein Foto aus einem Krankenhausbett - und zeigt dabei Humor.

London - Der britische Journalist Piers Morgan ist nach eigenen Worten in einem Restaurant so schwer gestürzt, dass er im Krankenhaus gelandet ist. Der 60-Jährige postete auf Instagram ein Foto von sich mit Daumen-hoch-Geste im Krankenhausbett. „Breaking News“, schrieb Morgan und schilderte humorvoll in einer Liste mit zehn Punkten, was vorgefallen war.

Er sei über eine kleine Stufe gestolpert und wie ein Sack Kartoffeln gefallen, schilderte der Gastgeber der YouTube-Sendung „Piers Morgan Uncensored“ dort. Er habe sich den Oberschenkelhals gebrochen - so schlimm, dass er eine neue Hüfte gebraucht habe. Er erhole sich nun im Krankenhaus und sei unter anderem sechs Wochen auf Krücken angewiesen. „Das neue Jahr fängt toll an“, schrieb Morgan ironisch.

Morgan leitete von 1995 bis 2004 als Chefredakteur das britische Boulevardblatt „Mirror“. Er ist für beißende Kritik an Politikern und Prominenten bekannt und hat sich auch mehrfach an Herzogin Meghan abgearbeitet.