In der neuen ProSieben-Sendung "Die Superduper Show" gilt es, lustige Mini-Showformate zu entwickeln. Warum Tom Kaulitz in der Sendung gegen seine Frau, Heidi Klum, und Germany’s Next Topmodel (GNTM) stichelt.

Magdeburg. - Am Dienstagabend lief zum ersten Mal das neue ProSieben-Format "Die Superduper Show" im TV. Dort dürfen sich Kinder eine eigene Show-Idee wünschen und Promis müssen diese umsetzen. Mit dabei sind auch die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz.

Dabei kam es zu Sticheleien von Tom gegen seine Ehefrau Heidi Klum, berichtet die Bild.

Tom Kaulitz mit Kampfansage an Heidi Klums GMTM

Die zehnjährige Mia hatte nämlich eine ganz besondere Show-Idee. Da sie eine leidenschaftliche Umstylerin sei und auch schon ihre Barbie-Puppen rasiert habe, erzählte sie, sei ihr die Idee einer Umstyling-Show gekommen.

Tom Kaulitz zeigte sich dabei hoch motiviert. "Meine Frau hat ja schon so eine kleine Umstyling-Show. Die gilt es zu toppen", schießt er ein wenig gegen Heidi Klum und Germany's next Topmodel (GNTM). "Ja, das muss noch krasser werden. Das war die Vorgabe. Das muss eine noch krassere Show werden", so Tom in der Show.

Für den Sieg reichte es am Ende jedoch nicht. Schauspieler Edin Hasanovic und seine Kandidatin konnten für ihre Show-Idee "Bäh?! Schmeckt das gut!" gewinnen.