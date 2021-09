Quoten: Fast vier Millionen sehen Scholz in ARD-Wahlarena

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich am Dienstagabend für die ARD in Lübeck Fragen von Wählerinnen und Wählern zur Bundestagswahl gestellt - das schalteten im Ersten im Schnitt 3,86 Millionen ein, was 14,7 Prozent ab 20.15 Uhr entsprach.

Am Montag hatte Annalena Baerbock (Grüne) im gleichen Format etwa drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (11,0 Prozent). Unionskandidat Armin Laschet (CDU) ist am 15. September in dem ARD-Format zur Bundestagswahl, die am 26. September stattfindet, geplant.

Quotensieger zur besten Sendezeit war ein ZDF-Mafiathriller mit Tobias Moretti: Den zweiten Teil von „Im Netz der Camorra“ wollten 4,03 Millionen (15,4 Prozent) sehen. Den ersten Teil am Vorabend hatten noch etwa 800.000 mehr verfolgt.

Die RTL-Dokusoap „Schwiegertochter gesucht“ (Folge 5) erreichte 1,81 Millionen (7,1 Prozent), die Sat.1-Reportage „110 Fahrrad-Cops im Einsatz“ 1,05 Millionen (4,1 Prozent), die Vox-Dokusoap „Hot oder Schrott – Die Allestester“ 0,97 Millionen (3,8 Prozent), die Sozialreportage „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ bei RTLzwei 0,86 Millionen (3,4 Prozent), die US-Actionkomödie „Die etwas anderen Cops“ bei Kabel eins 0,72 Millionen (2,9 Prozent) und die neue auf Mallorca gedrehte ProSieben-Reality-Show „How Fake Is Your Love“ mit Annemarie Carpendale 0,47 Millionen (1,9 Prozent).